OFNAC : Fin de mandat pour les 11 membres !

Hormis Serigne Bassirou Guèye, élu à la tête de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) au mois de décembre 2022, le mandat de tous les 11 autres membres de cette institution expire, à partir d’aujourd’hui, vendredi 24 février 2023. Et, dans ce groupe, il y a cinq (s) qui ne peuvent plus être reconduits parce qu’ayant bouclé leurs deux mandats de 5 ans à l’OFNAC.

Une situation qui nécessite une réaction d’urgence pour sauver le corps de contrôle du vide dans lequel il sera plongé à partir de ce vendredi 24 février 2023. Et pour ce faire, le décret du chef de l’Etat, Macky Sall, est attendu pour permettre à cette institution de pouvoir continuer légalement sa mission de prévention et de lutte contre la fraude et la corruption, les pratiques assimilées.