On découvre un ver qui se promène dans son cerveau

Victime de violentes migraines, il découvre qu’un ver solitaire vit dans son cerveau depuis 10 ans

Il s’agit d’un cas « rare et vraiment extraordinaire » selon les médecins. Sujet depuis de longs mois à de violentes migraines, allant jusqu’à lui occasionner des crises de vomissements et des évanouissements, Gerardo Moctezuma, un habitant d’Austin, au Texas (Etats-Unis), a appris que ses maux de tête étaient dus… à la présence d’un ver solitaire dans son cerveau.

Un parasite présent… depuis plus de 10 ans

C’est grâce à une IRM que les médecins du Dell Seton Medical Center ont pu poser ce diagnostic qui en ferait cauchemarder plus d’un. Et pour cause, des larves du ver ténia s’étaient logées dans son cerveau, formant un petit kyste qui aurait pu être fatal à l’homme, âgé de 40 ans.

Pire : le ver aurait élu domicile dans la tête de Gerardo Moctezuma… il y a plus de 10 ans ! « Dans le cas de ce patient, il n’est pas allé au Mexique depuis plus de dix ans, a expliqué le neurochirurgien Jordan Amadio à CBS Austin. Nous pensons que le parasite a grandi dans son cerveau pendant plus d’une décennie sans être détecté. »

1 000 cas recensés chaque année aux Etats-Unis

« Ces kystes peuvent se développer pendant un certain nombre d’années dans le corps. Là où ce problème est endémique, c’est que nous voyons plus de personnes infectées par le ténia qu’elles n’en ont conscience », a poursuivi le médecin, cette fois auprès de CNN.

Après une opération réalisée d’urgence, Gerardo était de nouveau sur pied. Mais selon le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies américain (CDC), son histoire n’est pas isolée : environ 1 000 cas similaires sont rapportés chaque années aux Etats-Unis, d’après les chiffres de l’organisation. Le ténia est généralement transmis à l’homme lors de la consommation de porc insuffisamment cuit, ou qu’il entre en contact avec une zone contaminée par les oeufs du ver.