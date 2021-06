Opposition sénégalaise…les jeunes poussent les dinosaures vers la sortie

Le visage de l’opposition sénégalaise est en train de changer à l’approche des élections de 2022 et 2024. De nouvelles têtes émergent. Ce sont des jeunes qui prennent la place des anciens combattants de l’opposition sénégalaise. Désormais les Ousmane Sonko, Barthélemy Dias et Bougane Gueye Dany incarnent cette nouvelle race de politiciens. Ils occupent le terrain politique repoussant les vieux vers une opposition de salon.

L’opposition change de face avant les locales de 2022 et la présidentielle de 2024. Qualifiée comme étant la plus faible que le Sénégal ait connu depuis son accession à l’indépendance, elle veut faire baisser la tendance. Face à un Macky Sall qui est l’un des plus grands stratèges politiques, il devient impératif de changer de stratégie de lutte si elle veut réussir à battre le locataire du Palais. Le chef de l’Etat a réussi à réduire l’opposition à sa plus petite expression comme il l’avait promis.

Ancien premier ministre de Macky Sall et leader du parti de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), Abdoul Mbaye a littéralement disparu du champs politique. Le banquier ne sort plus de son salon. Voilà un homme qui a consacré la majorité de ses combats sur les réseaux sociaux. Toutes les piques qu’il lance à Macky Sall et son régime, il le fait par le biais de Twitter ou Facebook. Et il n’est pas le seul à avoir choisi cette voie.

Mamadou Lamine Diallo ne demeure pas loin de cette voie. Leader du mouvement Tekki et député à l’Assemblée nationale, on ne l’entendant que dans ses questions économiques de la semaine dénommées « Questekki ». Il profite de ses chroniques hebdomadaires pour déverser sa bile sur le régime en place. Ce virus politique a contaminé le parti démocratique sénégalais (PDS) de Me Abdoulaye Wade le plus grand opposant que ce pays est connu. Les libéraux sont devenus aphones depuis l’arrivée de Macky Sall au pouvoir.

Vers la fin des dinosaures de l’opposition

Alors que l’on s’achemine vers des élections cruciales où la question du 3e mandat de Macky est au menu du jour, les jeunes ont décidé de prendre les choses en main. Depuis quelques années une nouvelle génération de politicien a vu le jour. Ils sont plus hostiles au pouvoir en place avec des discours très radicaux. Ils sont présents dans tous les combats de rue. Les plus connus sont le leader de Pastef, Ousmane Sonko, le maire de Mermoz Sacré Cœur, Barthélemy Dias ou encore Bougane Gueye Dany de « Gueum sa bopp » et Babacar Diop des Forces démocratiques du Sénégal (FDS).

Ces têtes de fil ont repoussé les dinosaures de l’opposition dans leurs derniers retranvhements. Désormais ils portent les grands combats de l’opposition. Le leader de Geum Sa Bopp, Bougane Gueye, à travers son opération « Tiib Tank » est en train de défier le chef de dans le Nord où il vient d’achever une tournée économique d’une semaine. Barthélemy Dias porte le combat pour la mairie de Dakar. Dias-fils n’a désormais qu’un seul objectif, être à la tête de la capitale sénégalaise.

Ousmane Sonko, depuis qu’Idrissa Seck a rejoint le camp présidentiel, est plébiscité comme chef de l’opposition. Arrivé troisième à la dernière présidentielle, le leader de Pastef ne rate jamais une occasion pour descendre son principal adversaire, le président Macky Sall. Avec des discours très acerbes, le député accusé de viols présumés, se voit déjà dans les habits d’un chef de l’Etat. Il est actuellement le chouchou des jeunes.

Ce trio de gladiateur a réussi à envoyer les vieux à la retraite. Ils mènent la vie dure à Macky Sall et son régime. Le chef de l’Etat est un fin stratège politique. Il faut plus qu’une fougue de jeunesse pour le battre sur le plan politique. Sonko, Bougane et Barth devront avoir les épaules sur la tête pour pouvoir faire face au locataire du Palais.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru