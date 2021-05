Oumar Sall : « La France n’a aucune légitimité de discuter de notre avenir »

Sommet sur le financement des économies africaines: Une mauvaise farce …par Oumar Sall

Sous le prétexte fallacieux de trouver les moyens de relancer l’économie africaine, Emmanuel Macron avait invité les chefs d’États africains à un sommet qui s’est tenu le mercredi 18 mai 2021 à Paris.

Dans sa communication l’Elysée nous fait savoir que : « La France veut faire profiter à l’Afrique des droits de tirage spéciaux (DTS) du fonds monétaire international, des instruments d’échanges qui permettent de financer nos importations. La Fmi devait décider au mois de juin, une émission de 650 milliards $US dont 34 milliards de $US pour l’Afrique. »

Pour comprendre les enjeux de ce sommet ,il faut comprendre ce qu’est la dette africaine.

La dette africaine n’est rien d’autre que ce que les pays développés prêtent aux africains pour qu’ils importent leurs produits mais pas pour qu’ils puissent s’industrialiser et réaliser des projets.

En un seul mot c’est « Donner par la main droite et retirer par la main gauche »

Hélas le monde avance et aujourd’hui ces pays du Nord font face à des concurrents comme la Chine, les Etats-unis, le Brésil, l’Australie qui eux aussi sont des acheteurs de matières premières sur le continent.

Les autres pays de l’Europe ne s’en plaignent pas trop, mais Macron lui se lamente de la mise en danger du monopole des marchés qu’il croyait captif pour l’éternité du fait de la colonisation.

Nous sommes à un an de l’élection présidentielle française, Emmanuel Macron que les français avaient élu en 2017 pour s’occuper de leurs problèmes a totalement failli et n’arrive pas à maîtriser aussi bien le financement public de l’économie française, que de résoudre l’équation du chômage, de la migration et de la désindustrialisation accentuée par la situation sanitaire de covid 19.

Il prétend donner des conseils aux pays africains et de les aider à faire face à leurs problèmes économiques.

Alors que la France est le pays le plus endetté d’Europe avec 116% en terme de dette sur PIB cette année.

Nos dirigeants africains (18 sur 54 que compte le continent) preuve de la perte de l’influence française se dépêchent de bondir dans leurs avions pour aller faire du tourisme de mendicité à Paris.

Ils sont allés parler à notre nom et prendre des décisions qui nous engagent sans nous consulter.

Quel sondage ont-ils fait pour savoir les réels inquiétudes et urgences des populations ?

Quel politique est mis en place pour s’assurer que ces fonds vont atteindre les buts escomptés ?

Qu’ils ne seront pas détournés pour des commissions ou retro-commissions?

Quelle assurance qu’ils produiront des retombés financières, économiques durables?

Avec 34 milliards de dollars de DTS, nous avons 88 milliards de dollars en moyenne qui sortent frauduleusement chaque année de l’Afrique selon les rapports de l’Onu.

La France a une manie de vouloir s’approprier de façon docte et pernicieuse la tutelle des problèmes africains avec la complicité de nos dirigeants qui frétillent de plaisir d’être adoubés par l’Elysée et la France-Afrique.

On prend de la dette nouvelle pour payer les intérêts de la dette ancienne.

Le nom de l’Afrique est utilisé pour justifier l’émission de ces DTS massifs ,alors qu’en réalité l’Afrique n’en reçoit que 5.Ou vont donc les 95%?

Ce n’est donc qu’une dette appauvrissante.

La France n’a aucune légitimité de discuter de notre avenir, de nos choix économiques, politiques et diplomatiques.

Le seul deal que Macron peut nous proposer c’est de sortir de notre monnaie et ne plus s’ingérer dans la politique africaine et le quotidien des africains.

C’est la seule proposition qui peut avoir une résonnance auprès des peuples d’Afrique.

Oumar Sall