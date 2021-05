Ibrahima Baba Sall : « Président, vous êtes le seul maître du jeu »

Le président de la république, Son Excellence Monsieur MACKY SALL, après seulement trois années passées dans l’opposition a bénéficié le 25 Mars 2012 de la confiance du peuple sénégalais qui le porta au pouvoir avec 65,80% des voix.

C’était la confirmation de la maturité politique du peuple sénégalais et en même temps, la consécration d’un homme au parcours politique exemplaire qui devenait à cinquante ans, le plus jeune président de l’histoire de notre pays.

L’ampleur de cette victoire qui avait des allures de plébiscite exprimait aussi l’immensité des attentes du peuple sénégalais qui fondait de grands espoirs sur son nouveau président. Ces espoirs n’ont pas été déçus. Loin s’en faut.

Le bilan élogieux de son septennat est la résultante d’un nouveau modèle de développement qui s’est appuyé sur le Plan Sénégal émergent ( PSE).

Ce bilan a été validé pour le peuple sénégalais qui a adhéré au projet de société du Président Macky SALL.

C’est ce qui lui a valu sa brillante réélection à la présidentielle du 24 Février 2019, dès le premier tour avec 58,27 des voix.

Cette victoire sans contexte ne l’a pas empêché de lancer un appel à tous les acteurs de la société pour l’instauration d’un dialogue constructif devant aboutir à une gestion concertée de notre pays.

Ceci a eu pour effet l’instauration d’un gouvernement de combat pour mieux faire aux défis imposés par la situation économique et sociale liée à la pandémie de la COVID-19.

Ainsi à t-il porté son choix sur des ministres qui, au lieu de passer le plus clair de leur temps à nourrir des ambitions politiques, travaillent à ses côtés pour la prise en charge réelle des préoccupations de nos citoyens.

Vous avez compris, Monsieur le Président, qu’ il y a un temps pour le travail et un temps pour la politique. Vous êtes le seul dépositaire de la confiance des Sénégalaises et des Sénégalais et vous êtes aussi le PATRON INCONTESTABLE de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yakkaar.

Il vous appartient alors, comme vous l’avez toujours fait, de veiller à ce que la discipline dans le Parti soit sauvegardée dans ce contexte marqué par la préparation des élections locales de janvier 2022.

Les militants de l’APR, au lieu de se précipiter pour déclarer des candidatures quelques fois fantaisistes, doivent donner l’exemple pour ne pas compromettre la survie de la coalition Benno Bokk Yakkaar qui est la coalition politique la plus forte et la plus durable de l’histoire politique du Sénégal.

Ceux qui ont des ambitions personnelles n’ont qu’à prendre désormais leur destin en main, comme l’aviez si bien fait en 2008 quand vous avez choisi de démissionner du PDS en renonçant à tous vos mandats et en créant l’Alliance pour la République.

Comme le dit l’adage : « Qui ne risque rien n’a rien. »

Ayez ce courage car cela vous donnera tout le temps de faire la politique, de parcourir le pays jusque dans les contrées les plus reculées en bravant la chaleur et la poussière comme l’avez fait le Président Macky SALL.

Ceci demande certes beaucoup de sacrifices et de privations de toutes sortes, mais la réussite est au bout de l’effort.

Ceux qui sont dans la mouvance présidentielle se doivent quant à eux de suivre la voie tracée par le Président Macky SALL qui a toutes les cartes en mains pour faire triompher de manière éclatante ses candidats aux élections locales du 23 janvier 2022 pour ensuite faire cap sur les élections législatives et la présidentielle de 2024.

Monsieur le Président, n’en déplaise aux mécontents, aux aigris et à tous ceux qui veulent forcer un destin politique, vous êtes et restez le SEUL MAITRE DU JEU !

A bon entendeur, salut !

Ibrahima Baba SALL

Député Maire de Bakel.