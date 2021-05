Près de 90 Sénégalais risquent d’être expulsés de l’Allemagne

Le président du Fonds de solidarité de la Diaspora sénégalaise en Allemagne (Fonsa), Ibrahima Tambédou, a révélé que près de 90 Sénégalais, identifiés, pourraient être rapatriés du jour au lendemain. Et ces personnes qui doivent être expulsées ont fait plus de 5 ans dans le pays.

« Actuellement, le problème majeur, ce sont les demandeurs d’asile. Nous avons aidé plusieurs à obtenir des papiers, mais il y en a d’autres dont les enfants sont nés ici et ont même commencé à aller à l’école », a-t-il déclaré dans les colonnes du journal L’Observateur.

Selon Ibrahima Tambédou, le gouvernement sénégalais a dernièrement envoyé des policiers en Allemagne pour identifier et pouvoir rapatrier. Le rapatriement n’a encore été fait, mais près de 90 personnes ont été identifiées et peuvent être rapatriés du jour au lendemain, si le Sénégal décide ».

Il a aussi fait savoir que ce sont de gens, qui parfois, ont fait plus de 5 ans dans le pays et malheureusement les Sénégalais n’ont pas le droit d’asile en Allemagne. Ils sont sur la liste rouge depuis juillet 2015. « Donc, toutes ces personnes sont actuellement en attente d’être expulsées. Et ce sont des situations vraiment compliquées, parce qu’il s’agit de familles, avec des enfants qui vont à l’école et qui peuvent être rapatriés d’un jour à l’autre », a-t-il alerté.