Liga espagnol : Athletico de Madrid sacré champion

L’Athletico Madrid a battu le Real Valladolid et a été couronné champion de la Liga. Ángel Correa et Luis Suárez ont permis à l’Athletico de revenir au score et de remporter le dernier match de la saison.

Dans un match décisif pour les Colchoneros, l’Uruguayen a encore marqué et a inscrit son vingt-et-unième but de la saison afin de terminer la Liga en tant que quatrième meilleur buteur du championnat espagnol.

Au coup de sifflet final, l’Uruguayen s’est présenté devant les médias et n’a pas pu retenir ses larmes lors de la célébration de son équipe.

« J’ai été rabaissé. Je serai toujours reconnaissant envers l’Athletico de m’avoir fait confiance », a-t-il déclaré en larmes au micro de ‘Movistar’. « C’est difficile la situation que j’ai dû vivre, la manière dont on m’a sous-estimé et dont l’Athletico m’a ouvert ses portes. Je serai toujours reconnaissant envers ce grand club de m’avoir fait confiance. Ma famille a souffert avec moi plus que jamais. (…) Je sais que Messi sera heureux pour moi. Il m’a souhaité bonne chance l’autre jour. »

Mais l’image du jour est arrivée quelques minutes plus tard. Luis Suarez a passé un appel vidéo à sa famille, allongé sur la pelouse du stade de Valladolid, et a fondu en larmes, inconsolable. Une belle image de Luis Suárez, qui avait été mis à la porte du FC Barcelone l’été dernier.

Source Be Soccer