M. le Président Macky Sall : La diaspora des Etats-Unis a entendu votre message !…Par Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye

Suite à la mission aux Etats-Unis de Talla Sylla Ministre Conseiller Spécial du Président de la République, et par le biais de ce dernier, le Président Macky Sall a adressé un message fort à ses militants de la diaspora résidant aux Etats-Unis.

Un message fort de sens, car en écoutant le message audio du Président et camarade Macky Sall, les corps ont frissonné, les cœurs ont tressailli. Par sa forme et son contenu, c’est une première. Sans aucun doute, le président Macky Sall a assuré et rassuré.

En effet il a montré aux militants APR des Etats-Unis qui l’ont écouté et qui l’ont bien suivi, que son destin était irrémédiablement bien lié à celui de la République qu’il gouverne avec méthode, courage, ouverture d’esprit, humilité et responsabilité. À travers ce message adressé aux sénégalais et militants de l’Alliance pour la République (APR), il nous a tous exprimé son affection. Ce qu’il disait avec aisance, plaisait bien nos cœurs, et excitait notre patriotisme en tant que sénégalais et militant APR résidant à l’extérieur ; il énonçait clairement que sa préoccupation pour le Sénégal, son engagement pour la patrie, son agenda saturé et le prolongement de la pandémie de la Covid-19 l’ont poussé à reporter à plusieurs reprises son séjour aux Etats Unis. Malgré cela, il a tenu à envoyer un message fort à ses militants et camarades de parti de l’APR des Etats-Unis.

En tant que militant et camarade du Président Macky Sall, j’ai su que personne ne doit compromettre la marche vers le sommet qui nous mène tous au rendez-vous où chaque citoyen sénégalais trouvera sa place, sa part et son intimité. La Nation est la seule chose qu’il faut honorer tous, sans exception. En l’écoutant, on voit que le président Macky Sall a conçu pour son peuple, surtout pour la jeunesse, les valeurs dont on ne peut se passer pour s’affirmer pleinement dans la société actuelle. Ces valeurs comme le culte de l’effort pour arriver à la réussite car la réussite est au bout de l’effort, la droiture pour se faire respecter car le respect est une charité bien ordonnée, elle commence toujours par soi-même, le courage et la retenue pour être aimé et bien apprécié. Au-delà, notre camarade le Chef de l’Etat nous a toujours montré qu’avec bon soin de sa personnalité, on n’affiche jamais même devant l’adversaire, une prétention dégoûtante qui hypothèque l’espoir, le « Yaakaar » qui est régulateur, et qui baisse les tensions sociales.

Contrairement à certains, son Excellence le président Macky Sall traite la politique avec philosophie pour élever l’âme au-dessus des passions. Il nous invite à user nos cœurs jusqu’à l’épuisement pour l’effort de la raison, car c’est cela « aimer’ son prochain, c’est cela se sacrifier pour son pays, c’est aussi cela le vrai patriotisme ; une citoyenneté qui repose sur le sens de la responsabilité. Dans cette logique, nous pouvons retenir que notre camarade, le président Macky Sall a montré aujourd’hui qu’il ne tâtonne pas, il sait bien où il va et comment y aller. Il suffit juste de le suivre en étant optimiste pour voir le bout du tunnel. Il ne parle pas beaucoup, il ne fait pas beaucoup de bruits mais il est efficace.

Aujourd’hui son silence face aux multiples attaques dont il a été toujours objet, le président Macky Sall montre à plusieurs égards qu’il sait bien ce qu’il aime et qu’un chef ne doit jamais y renoncer tant qu’il est en vie. Il a parcouru le Sénégal des profondeurs et la diaspora pour connaître en détail les difficultés de ses compatriotes, il a su se consacrer avec toute son énergie, à soulager les maux des Sénégalais globalement et pour l’essentiel et dans presque toutes les localités.

Un moment aussi de rendre hommages à mon ami et frère, le maire Talla Sylla par ailleurs Conseiller Spécial du Président de la République. Ce dernier, lors de sa mission a entrepris des démarches participatives aux allures de cohésion et de remobilisation en direction des militants basés aux Etats Unis. Aussi nous avons écouté avec une attention. Ce qui atteste une sincérité en chacune et chacun de nous. Ainsi en tant que membre fondateur de l’Alliance pour la République aux Etats unis, je peux dire que j’ai bon espoir que tous les triomphes de la vertu se liront sur nos âmes pour nous pousser à s’engager à bâtir un Sénégal Émergent, ensemble, par conviction, par patriotisme et par devoir. Chacun a le droit de dire ce qu’il pense, d’être ambitieux mais exprimons cela dans le respect de tout ce qui traduit la vérité pour que Dieu bénisse nos actions politiques. Le pays a besoin de dirigeants politiques, religieux, syndicaux, spirituels, familiaux moins zélés que ceux qui infligent à leurs semblables de l’indisposition jusqu’à la fatalité. Le bonheur de toute une Nation, de tout un pays doit être posé sur la même voie et doit être aussi de la même espèce que celui des peuples qui ont réussi leur émergence dans la Paix et la cohésion sociale.

Encore pour vous dire par ailleurs que le message de son excellence le président Macky Sall adressé aux militants de l’APR résidant aux Etats-Unis, a été à la hauteur des attentes car le camarade Macky Sall a produit un discours qui a renforcé le tissu social et revigoré les militants.

Aujourd’hui la diaspora a encore renouvelé sa confiance envers le Président Macky Sall. « Yeesal Yaakaar ».

Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye (Memphis)

Cadre de Banque

Spécialiste en Ressources Humaines

Manager au National Civil Rights Museum (Etats-Unis)

Membre fondateur de l’Alliance pour la République (APR) – Memphis (Etats-Unis)

Premier Coordonnateur de l’APR – Memphis, Tennessee (Etats-Unis)