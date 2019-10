Omar Sarr, ancien Secrétaire Général national adjoint du PDS et coordonnateur du mouvement « Alliance suxali Sopi », une mouvance du parti libéral, qui était l’invité de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse Journaliste Aïssatou Diop Fall, est revenu sur sa participation à un gouvernement d’union de Macky et des retrouvailles Wade-Macky :

« Sans parler de politique, je salue les retrouvailles Wade et Macky Sall. Vous ne pouvez pas comprendre la dimension de Abdoulaye Wade a qui on voue un respect immense. Même le lycée de Dagana porte son nom tellement on l’adule. Et avant de dire oui ou non à la participation à un gouvernement d’union nationale, il faut d’abord attendre les conclusions du dialogue. »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn