Sonko violemment attaqué par ses « amis »

Que se passe-t-il entre Ousmane Sonko et ses amis activistes ? Ce n’est plus le parfait amour et tout vire à l’affrontement entre anciens amis. Ousmane Sonko est la cible d’attaques de ses anciens souteneurs qui s’estiment trahis. Pourquoi ses activistes parlent de trahison de la part de Sonko et quels sont les actes posés par l’opposant radical qui font de lui l’homme à abattre ? Voici le défenseur de l’anti système devenu le traître de cette même idéologie qui était l’espoir des jeunes qui le suivaient et qui sont morts pour lui…

Sonko a vendu l’anti système aux jeunes Sénégalais. Et avec des mots très durs, le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) proférait des critiques acerbes contre une classe politique qu’il juge « corrompue », « vendue aux intérêts étrangers ». Et il n’épargnait personnes. Politiciens du pouvoir et alliés, Magistrats, policiers, gendarmes et fonctionnaires. Ils étaient le système que Sonko voulait absolument combattre. Et comme il le disait : « Ceux qui ont dirigé le Sénégal depuis le début mériteraient d’être fusillés ». Cette phrase avait fait de lui le chantre de l’anti système.

Avec l’anti système, Ousmane Sonko recevait le soutien de tous. Des activistes irréductibles, des rappeurs et membres de la société civile. Certains faisaient de la prison pour la défense du leader qui avait conquis la majorité des jeunes. Et d’autres sont morts au mois de mars 2021. Sonko disait ne jamais faire alliance avec les autres formations politiques : « Ce qui est sûr, c’est qu’il y a des gens qui ne pourront pas aller ensemble parce que ce sont des alliances contre nature. Et à chaque fois, on nous sort là même rengaine…Oui, il faut sauver le pays, la situation est grave » disait-il en mars 2017.

Avec ces phrases terribles, personne n’imaginait une possible alliance entre Sonko et le système qu’il vomissait. Mais en Janvier 2022, pour les élections Locales, Ousmane Sonko s’affiche avec Khalifa Ababacar Sall et Barthélémy Dias, tous deux dissidents du parti socialiste, donc de l’ancien système. Et trois mois plus tard, le leader du Pastef ajoute à l’alliance Yewwi qui rassemble Pastef et les anciens socialistes, les libéraux de Me Abdoulaye Wade. Il prend les anciens du système pour nouer une alliance aux législatives. Les activistes crient à la trahison.

« Cette alliance Yewwi de Sonko et Wallu de Me Abdoulaye Wade est une haute trahison de la part de Sonko » disent les activistes. Dans une vidéo qui circule, l’activiste Karim Xrum xax, de son vrai nom, Abdou Karim Gueye, qualifie cette alliance d’axe du mal. Pour lui, Ousmane Sonko a trahi les jeunes qui sont morts pour les idéaux de l’anti système. Selon cette vidéo qui circule, Karim Xrum Xax prédit la fin du parti pastef.

Et ce qui choque les activistes, Ousmane Sionko est plongé dans un silence et ne répond pas aux accusations des uns et des autres. Son alliance dans la coalition Yewwi bat de l’aile et leurs participations aux élections législatives sont menacées. Ousmane Sonko subit les conséquences des mauvaises manipulations effectuées sur leurs listes départementale et nationale par le mandataire délégué par la conférence des leaders de ladite coalition.

Est-ce la fin du mythe Ousmane Sonko ? Est-ce le désamour entre les jeunes et le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) ? Les dernières sorties des activistes contre Ousmane Sonko montrent que les prochaines sorties de l’opposant radical risquent de ne pas être soutenues par les jeunes et surtout par ses proches défenseurs que sont les rappeurs, la société civile et les lanceurs d’alerte. Ousmane Sonko risque de se retrouver tout seul dans les rues avec son ami Barthélémy Dias. Il faut rappeler que les dernières sorties publiques de ces deux opposants n’avaient pas drainé du monde…

La rédaction de xibaaru