Les enseignants de la région de Dakar, affiliés au Cadre unitaire syndical des Enseignants du Moyen et du Secondaire (Cusems), poursuivent leur mouvement d’humeur. Selon L’AS, ils continuent de réclamer le paiement intégral de toutes les indemnités liées aux examens du BFEM et du Bac. A cet effet, les sections Cusems de Guédiawaye, Pikine, Dakar et Rufisque observent un débrayage demain mardi à partir de10h et une grève totale le mercredi 16 décembre.