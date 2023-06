Pape Abdoulaye Touré «kidnappé» : Le F24 hausse le ton

Le F24 ne lâche du lest. Cette organisation qui regroupe les partis politiques et la société civile opposés au 3e mandat, informe l’opinion nationale et internationale de la «saisine sans délais» de la Cour pénale internationale (Cpi) et de toutes les instances internationales appropriées afin que les «nombreux crimes» commis depuis 2021 ne restent pas impunis.

Le comité exécutif du F24 qui était en conférence de presse, hier, cite le cas de Pape Abdoulaye Touré, membre de la cellule de communication de F24, qui a été «kidnappé et torturé» avant d’être livré à la gendarmerie. «Il souffre de fractures aux membres inférieurs et supérieurs, avec une vue faible, il reste fortement meurtri par le traitement barbare dont il a été l’objet comme plusieurs autres victimes», dénonce le F24 qui rappelle qu’aucune circonstance, même l’état de guerre ne peut justifier la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants qui restent des infractions mondialement punies et imprescriptibles.

Par ailleurs, la Plateforme dénonce les «rafles systématiques» dont de nombreux mineurs et relève la similitude des chefs d’inculpation dans des centaines de dossiers. Aussi, elle demande au pouvoir de mettre un terme aux exactions, à la violence aveugle, à la terreur et, subséquemment, à la vendetta qui s’installe progressivement dans notre pays, avant qu’il ne soit trop tard.

En outre, le comité exécutif du F24 invite les Sénégalais à signer la pétition, à se mobiliser et à participer massivement aux séries de manifestations pacifiques prévues dans son plan d’actions dont les premières auront lieu les vendredi 9 et samedi 10 juin. L’opposition exige la libération de tous les détenus politiques et appelle le président Macky Sall à créer les conditions de la désescalade, par la levée immédiate du blocus du domicile de Ousmane Sonko et par la prise de mesures allant dans le sens de préserver la paix civile en lieu et place de l’acharnement sur ce dernier.