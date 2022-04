Pape Djibril Fall confirme le sale jeu de You contre Macky Sall

Les masques de GFM sont tombés. Et pourtant plusieurs observateurs accusaient le groupe Futurs Médias (GFM) de jouer le jeu de l’opposition contre le pouvoir de Macky Sall malgré la proximité du président fondateur Youssou Ndour avec le chef de l’état et sa nomination au poste de ministre Conseiller à la présidence de la République…Le journaliste vedette de ce groupe vient de déclarer sa candidature aux élections législatives mais aussi son opposition radicale à la politique du président Macky Sall.

Certains analystes politiques disaient que Youssou Ndour et son groupe roulaient pour l’opposition. D’autres affirmaient que le patron du Groupe GFM cachait son jeu en attendant le bon moment pour « foutre le camp » et défier Macky Sall comme il l’a fait avec Me Abdoulaye Wade. Youssou Ndour, grand ami de Me Abdoulaye pendant des années a fini par lui tourner le dos après des jeux de cache-cache. Le chanteur planétaire a profité d’un petit couac avec Karim Wade, le fils du président, pour crier au complot contre sa personne et basculer dans l’opposition. Mais You avait déjà amplement profité des largesses du vieux Wade.

Aujourd’hui, bien que proche du président Macky avec des déclarations de fidélité et de loyauté à l’endroit du président de la république, des observateurs ont toujours pointé le doigt sur le double jeu Youssou Ndour et des chroniqueurs de la télé futurs médias. Ousmane Sonko y était ménagé malgré la casse des locaux de l’Obs par les partisans du leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) lors des émeutes de mars 2021. Les attaques contre le président Macky et son gouvernement étaient courant sur le plateau (voir les diatribes de Aïssatou Diop Fall contre le président, son épouse et son ministre Antoine Diome). Mais rares étaient les défenses.

Pape Djibril Fall, chroniqueur dans plusieurs émissions de la chaine TFM, s’en prenait à toutes les décisions du président Macky Sall et vulgarisaient les accusations portées à l’encontre du régime venant d’un de ses acolytes connus pour son opposition au pouvoir de Macky Sall. Il s’agit de son complice Pape Alé Niang avec qui il partage leur sympathie aveugle pour le leader du PASTEF. Et tout cela passait au vu et au su du directeur des programmes et du rédacteur en chef qui avaient sans doute « peur » de corriger celui qu’il prenait pour un « dieu » de la communication.

Aujourd’hui, les masques sont tombés. Pape Djibril Fall vient de déclarer sa candidature aux élections législatives du 31 juillet 2022. C’est légitime. Mais c’est ce qui suit qui enfonce la partialité du groupe Futurs médias. Il s’affiche avec véhémence à la politique du président Macky Sall et dit avoir entendu les plaintes et complaintes des populations. L’on venait de comprendre les chroniques amères de Pape Djibril Fall contre le régime de Macky Sall.

Et quand la journaliste du JT de 20H félicite Pape Djibril Fall et l’encourage pour la suite de son aventure, c’est le satisfecit de toute une rédaction à la démarche de Pape Djibril Fall qui vient d’afficher sa radicalité et sa place dans l’opposition. Il reçoit les félicitations de ses pairs qui, dans la foulée, confirment leur opposition à la politique du palais. Belle impartialité de la part des journalistes de TFM et de la direction du groupe Futurs médias.

Pape Djibril Fall, sans le vouloir, a démasqué Youssou Ndour. Toute les directions (Générale, des programmes et de la rédaction) laissaient agir Pape Djibril Fall en toute impunité sachant qu’il était le porte-parole de l’opposition radicale sur les différents plateaux de la télé Futurs médias (TFM). Il était celui qui remettait toujours en cause la politique du gouvernement. A-t-on déjà vu Pape Djibril Fall critiquer les menaces de déstabilisations de Sonko qui lance à chacune de ses sorties, la seconde vague meurtrière… ? Mais le constat est que pape Djibril fall agissait avec la bénédiction du groupe. Et maintenant le groupe va-t-il financer ses premiers pas dans l’opposition.

