Pape Massata Diack débarque chez le doyen des juges avec une valisette de preuves…

Papa Massata Diack a été entendu, les 05 et 07 Novembre 2019, par le Doyen des juges, Samba Sall dans l’affaire du présumé scandale de l’IAAF. Contrairement à une certaine légende, SourceA précise que les auditions ont porté sur les mêmes faits et sur les mêmes chefs d’accusation. Mieux, elles ne sont que la suite logique de l’information judiciaire ouverte au Sénégal, depuis 2016, et de la Commission rogatoire de Van Ruymbéké, magistrat français, aujourd’hui, à la retraite.

En un mot comme en mille selon nos confrères, c’est sous le sceau de la souveraineté judiciaire sénégalaise et de l’entraide judiciaire que le Doyen des juges, Samba Sall, a entendu Diack-fils.

Massata Diack a ainsi débarqué chez le Doyen des juges avec une valisette bourrée de « ses » preuves. Diack-fils s’est en effet employé, énergiquement, à démonter, pièce par pièce, les accusations de la Justice française.