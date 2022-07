Pape Modou Fall du CR/2SR dénonce les dérives verbales de Sonko

Le Président Macky Sall a beaucoup fait pour le Sénégal et particulièrement pour la Casamance avec un de ses investissements historiques, réalisé le rêve, vieux de plus de 50 ans, d’ériger un pont sur le fleuve Farafenni en territoire gambien long de 1,9 kilomètres et hauteur de 18 mètres a coûté 75 millions d’euros pour rattacher plus vite les trois régions (Ziguinchor, Kolda et Sédhiou) et surtout désenclaver les régions de la Casamance.