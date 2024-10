Pape Moustapha Diop quitte LDR/ Yessal et ressuscite le mouvement Alalou Askane wi

Le parti LDR/ Yessal de Modou Diagne Fada vient de perdre son représentant dans le département de M’backé. Pape Moustapha Diop a démissionné de routes les instances de ce parti et en même temps de la coalition Pds/Apr qui va participer aux élections législatives du 17 novembre prochain.

Pour justifier son geste, le désormais ex responsable du parti de Modou Diagne Fada de dire à ce dernier : « aujourd’hui, en marge des élections législatives du 17 Novembre 2024, vous avez décidé d’intégrer la Coalition Takku – Wallu Sénégal avec toujours comme tête de fil l’APR. Nous comprenons et respectons bien cette position qui est par ailleurs dictée par votre ambition de réunification de la famille libérale. Toutefois, au niveau local ce choix peut porter atteinte à notre trajectoire politique. Les militantes et militants, responsables et sympathisants ont tous réaffirmé la décision de ne plus collaborer avec les responsables APR et PDS. Nous ne voyons aucun avenir politique au sein de ces entités politiques ».

A la suite de toutes ces actes politiques, Pape Moustapha Diop et ses camarades ont décidé de mettre fin à leur collaboration politique avec le parti LDR/Yessal. « Fort de tous ces constats non exhaustifs du reste, après mûre réflexion, les jeunes, femmes et cadres du Mouvement Alalou Askane Wi et moi sommes au regret de vous annoncer notre démission de toutes les instances du Parti Les Démocrates Réformateurs à compter de ce Mardi 08 Octobre 2024. Je ne puis, par ailleurs, terminer mon propos sans pour autant exprimer ma profonde gratitude à tous ces frères et sœurs du LDR/Yessal que j’ai eu la chance de cotoyer durant toutes ces années ».

Après cette décision, Pape Moustapha Diop qui pèse sur l’échiquier politique de Mbacké va reprendre en main sa formation politique dénommé le Mouvement Alalou Askane Wi qui avait participé aux élections municipales du 23 Janvier 2022 sous la bannière de la Coalition Gox Yu Bess et ayant obtenu près de 1000 voix et comptant deux sièges au Conseil Municipal de la Commune de Mbacké.

Interpellé sur sa décision, l’intéressé de manifester toute sa désapprobation quand aux candidats choisis sous la bannière de cette coalition dans le département de M’backé et de réitérer son dynamisme et son engagement politique « mon engagement politique a toujours été mu par la volonté de servir non seulement le Sénégal et ses fils mais surtout le Département de Mbacké et les Baol-Baol auxquels je m’identifie « .

Toutefois, Pape Moustapha Diop, qui n’a pas encore précisé sur quel bord politique il sera, a confirmé être en contact avec des responsables politiques nationaux aussi bien de l’opposition que du pouvoir. Il donne rendez-vous dans quelques jours pour dire réellement dans quel camp et avec qui il compte continuer à dérouler ses activités politiques sous la bannière de son mouvement Alalou Askane wi.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn