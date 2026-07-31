Pape Samba Mboup sur les fonds politiques : « On ne peut les supprimer et on ne peut les contrôler »

Ancien chef de cabinet du président Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup a pris la défense des fonds politiques, qu’il considère comme un instrument indispensable à l’exercice de la fonction présidentielle.

Dans un entretien accordé à Walf Quotidien, il estime qu’un chef de l’État ne peut efficacement gouverner sans disposer de ces ressources. Selon lui, « un chef de l’État qui n’a pas de fonds politiques va faire un seul mandat et partir », expliquant que les marabouts comme les militants finiront par considérer « que ce gars n’aide personne ».

Pour l’ancien collaborateur du président Wade, les fonds politiques servent notamment à répondre à de nombreuses sollicitations sociales et religieuses. Ils permettent, entre autres, d’apporter un soutien financier lors d’événements religieux ou de prendre en charge des évacuations sanitaires à l’étranger pour de « grands malades », des dépenses qui, souligne-t-il, « ne sont pas inscrites dans le budget ».

Pape Samba Mboup estime également que ces fonds doivent conserver leur caractère particulier. À ses yeux, « on ne peut les supprimer et on ne peut les contrôler », dans la mesure où ils permettent de « régler des situations qu’on ne peut mettre sur la place publique » et pour lesquelles, selon lui, le président de la République « n’a de compte à rendre à personne ».