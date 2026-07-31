Pape Samba Mboup : « L’entretien du parti et des militants provient aussi pour l’essentiel des fonds politiques »

Dans un entretien accordé à Walf Quotidien, l’ancien chef de cabinet de la présidence sous Abdoulaye Wade, Pape Samba Mboup, a levé un coin du voile sur l’utilisation des fonds politiques durant le régime libéral. Selon lui, ces ressources jouaient un rôle essentiel dans le maintien de la cohésion de la majorité présidentielle et l’accompagnement des partis alliés.

Il révèle qu’à l’époque, « c’est Iba Der Thiam qui venait chaque mois récupérer l’argent des alliés », avant de procéder à la redistribution des fonds aux différentes formations composant la coalition au pouvoir.

Pour Pape Samba Mboup, cette pratique répondait à des impératifs politiques. « On ne peut pas caser tout le monde », explique-t-il, soulignant qu’en l’absence de postes à attribuer à l’ensemble des responsables et partenaires politiques, il fallait « soutenir » et « entretenir certains grâce aux fonds politiques ».

L’ancien collaborateur d’Abdoulaye Wade affirme également que ces ressources contribuaient au fonctionnement interne du parti présidentiel. « L’entretien du parti et des militants provient aussi pour l’essentiel des fonds politiques », soutient-il, estimant que ces moyens financiers étaient déterminants pour assurer les activités du parti et accompagner sa base militante.