Dahra : Une fillette de 4 ans tuée dans un accident de la route

La commune de Dahra est de nouveau frappée par un drame de la circulation. Dans la soirée du mercredi 29 juillet 2026, une fillette de 4 ans a perdu la vie après avoir été renversée par un véhicule dans le quartier Médina Ndiaye.

Selon les premières informations, l’accident s’est produit aux environs de 18 h 31. Le véhicule impliqué était conduit par un homme de 56 ans, identifié sous les initiales S. Sow.

La jeune victime, Fatoumata Ndong, a succombé à ses blessures malgré les secours.

Alertés, les éléments de la Brigade de gendarmerie de Dahra se sont rapidement rendus sur les lieux afin d’effectuer les constatations d’usage et de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

À l’issue des formalités, le corps de la fillette a été pris en charge par les sapeurs-pompiers puis évacué vers le Centre hospitalier Élisabeth Diouf de Dahra, rapporte L’Observateur.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.