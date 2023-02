Pape Sarr : « Il est temps d’en finir avec Sonko »

Il est temps d’en finir avec Sonko

Ndoumbélane est encore sous le choc de la dernière sortie de Samba Yakatan à Touba suivi de sa tentative de tenir un meeting à Mbacké envers et contre toutes les interdictions des autorités. Le bilan de ces activités se résume à une demie centaine de blessés, une quantité égale de personnes arrêtées dont la moitié au moins est constituée de personnes mineures. Au départ de ce processus il y’a une volonté affichée de semer la zizanie à la mosquée de Touba en s’invitant à une prière de Yawmal Jummah sachant que la mosquée de Touba est le rendez vous du vendredi de tout mouride pouvant y être. Cette manigance consistant à foutre la zone est dans une logique claire de confrontation vis-à-vis de Serigne Mountakha Bachir (Dieu veille sur lui et lui prête une longue vie heureuse) après avoir pris le soin d’indexer le khalif Général des mourides que Sonko accuse d’être le complice du Président raison pour laquelle il refuserai de le recevoir.

Normalement à Touba il y’a des mourides qui vivent de Ndigueul au point d’aller y partager une portion de terre de la cité religieuse pour y vivre et même pour y mourir, abandonnant leurs localités naturelles. Ces gens n’osent crier dans la mosquée de Bamba ou scander autre chose que Serigne Touba. Alors ces personnes douteuses venues d’on ne sait où par voiture, par car, et par bus, ont servi de support pour défier Serigne Mountakha Bachir et toute la hiérarchie et les normes plus que séculaires de Touba. Dire que des petits fils de Cheikhoul Khadim, ont accepté de jouer les entremetteurs par haine pour Macky SALL et par défi pour la République au point de jouer à faire tomber toutes les charpentes qui fondent et qui tiennent le mouridisme. Honte à ses petits fils qui ne mesurent pas l’aubaine que constitue le leg de Khadimou Rassoul à tous les Mbacké-Mbacké de ce pays. Prendre le risque d’hypothéquer cette position sociale pour des positions politiques incertaines est la meilleure démonstration de naïveté et d’ignorance de ces complices du saccage organisé qui a suivi ces échauffourées à Mbacké. Des talibés mourides ont payés de leurs investissements privés et la Sonatel Orange qui connecte encore une bonne partie de la cité au reste du monde par internet et par la téléphonie à été vandalisée. En quoi un yakatan kat mérite t’il autant d’égards ? Au nom de quoi cet ancien voleur de pigeons mérite t’il qu’on sape les fondamentaux de la cité religieuse ? Si ce n’est pas le monde qui se met à l’envers il faut croire que c’est tout comme, car Yewwi et l’ensemble des remorqués de Mbaye Peetakh viennent de franchir le rubicond et comme par enchantement ils sont tous depuis lors en situation d’hibernation, ne sachant pas ce que le khalif pense ou dira suite à ces troubles à Touba et Mbacké qui sont des villes quasiment indissociables. C’est désormais motus et bouche cousue jusqu’à nouvel ordre. Où sont les langues pendues comme Ahmed Aidara ou Dethie Fall ? Où est passé Barth le rustre ou Gouy le danguine ? Puisque le rappel des troupes de Yewwi a été annoncé comme caution solidaire au va t’en guerre qui préfère de loin se faire hara kiri, que de répondre de ses culbutes lubriques devant la justice. Alors je dis aux autorités de ce pays et à mon Lion que non seulement force doit continuer de rester à la loi, mais que le peuple dans sa majorité en a marre des agissements de ce type qui ment, vole, viole, et agresse qui il veut sans conséquence. L’heure est venue de le mettre hors d’état de nuire et je pense que lui-même le souhaite à présent pour pouvoir échapper à la pression populaire des oisifs errants qui conditionnent et imposent ces agissements. C’est comme un serial Killer souffrant de ses pulsions qui souhaite qu’on l’arrête pour pouvoir en finir.

J’interpelle Seybani Sougou, le parvenu de khourounar, tireur froussard en embuscade à la Mairie de Paris, tu le sais bien qu’il faut en finir avec Sonko. Tu dois aussi savoir certainement que nous sommes au bout de cette longue nuit de doute et que demain la vérité éclatera. Tu le sais également que tous les faux dévots qui suivent Sonko rient sous cape et attendent impatiemment le dénouement et l’arrestation très prochaine de Sonko pour enfin entamer le chemin réel de leur ascension vers leurs véritables candidatures à la présidentielle de 2024.

L’une des catastrophes de ce pays ce n’est pas seulement Samba Yakatan qui joue sa survie, mais ceux qui jouent aux objecteurs de conscience après un plat de thiebou yapp chez Sonko, et qui s’amusent à nous théoriser l’apocalypse suprême si Sonko est arrêté. Le chantre d’Africa Gnakk Djom Center, est une véritable calamité sous ce rapport et j’en suis à me demander s’il débloque simplement, ou si sa malhonnêteté intellectuelle a vraiment fini par coloniser tous les neurones qui lui restent ? Dans la même veine Sud Fm fait la part belle sur nos ondes préférées au duo de niais Maodo Faye et Mbacké Sylla, qui nous tympanisent d’obscénités intellectuelles en diffusant toutes sortes de compensation favorables au chenapan de Keur Gorgui. La seule chose sensée, que j’ai entendue dire, de la bouche même de Maodo Faye, c’est bien que n’importe qui ne devrait pas parler à la radio. Ça oui, à défaut de les cantonner respectivement au journal wolof et à l’émission religieuse d’avant « wakhtanou fadjar », Maodo et Mbacké devraient être privés de micros. Ce ne serait alors qu’une œuvre de salubrité publique. Ces gens ont perdu tout scrupule et passent maintenant leur temps à essayer de défendre le plus ignoble des agissements de Yolom Guegno.

Peu importe ce que fera mon Lion. S’il se représente pour le 2ème mandat de 5 ans, qui serait son 3ème mandat, je dirai chiche et je l’accompagnerai, s’il ne le fait pas je me présenterai certainement (j’ai au moins battu Sire SY dans une élection démocratique dans la diaspora et il annonce être le candidat autoproclamé des gorgorlous), sauf si je trouve la bonne personne derrière qui je mènerai combat. Mais à l’heure qu’il est c’est devenu urgent d’en finir avec Samba Yakatan pour que définitivement cet ancien voleur de Peetakh, devenu voleur de terrains, manipulateur hors paire, menteur expert, et violeur présumé. De plus ce type diffame les gens à tour de bras, et maintenant il projette de mettre le chaos dans ce pays, et d’imploser ce qu’on a de plus cher dans la religion c’est-à-dire nos tarikhas.

Le contrat social ne peut continuer de supporter cet énergumène dangereux et ceux qui continuent de l’aider doivent comprendre clairement que nous leur opposerons leurs faits et gestes, leurs actes et leurs injures, malgré leurs menaces régulières. Nous, c’est la République et l’état du Sénégal, qui n’a rien à envier aux démocraties de ce monde.

Alioune TINE sans honte sollicite le Président pour qu’il de mette le coude sur les dossiers de Sonko et de ne surtout pas l’arrêter. Ce pyromane éhonté fonctionne à géométrie variable avec la vérité, tantôt il pose fièrement avec Toufa Jallo pour la supporter et demander le traitement judiciaire du viol présumé incriminant Yaya DIAME, tantôt le même comédien propose qu’on oublie le viol supposé de Adji SARR pour ne pas freiner la marche de Sonko. Ce type de vermine ne doit pas empêcher la justice de faire son travail, au risque de mettre en péril la perception de la justice dans ce pays, Il faut mettre fin aux agissements de ce type, il faut arrêter Sonko ! Trop c’est trop.

Que personne ne rêve d’un apaisement dans un contexte où le véritable responsable de ce tohu bohu est passible d’une condamnation pour plusieurs chefs d’inculpations et où l’état à l’obligation de maintenir l’état de droit qui ne saurait se négocier au détriment des droits d’une seule citoyenne, fut elle Adji SARR, une fille victime de la pauvreté et de l’exploitation d’entrepreneurs du sexe. Aucune conciliation n’est possible parce que toute conciliation nous conduira au non droit et prépare sûrement le pouvoir à la dictature de cette délinquance politicienne qui souhaite se mettre en selle.

Même si arrêter ce malade peut ressembler à la manifestation d’un péché susceptible de faire croire que ce pays est devenu une dictature, alors que la dictature s’impose le temps de son nettoyage. Y’en a marre de Sonko. Aux insulteurs sonkocerkosés, je multiplie de manière exponentielle et renvoie toutes les injures susceptibles d’arriver à leurs auteurs sans autre forme de procès. Personne ne nous intimidera ! Pour mouy leer

Pape SARR

Duc de Diapal