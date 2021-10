Pape Sarr : « Les bandits reconvertis ne sauveront pas le Sénégal »

Le terrorisme de la pensée unique…par Pape Sarr

En cette veille d’élections locales Ndoumbelane est dans l’effervescence de toutes les ambitions territoriales et chaque commune ou département du Sénégal est l’objet de convoitise de la part des leadership locaux.

Ces renouvellements appellent l’arbitrage des populations à la base qui vont ainsi pouvoir évaluer leurs élus locaux à partir de leurs propres vécus. Il n’est clairement pas difficile de juger ceux qui ont pris les rennes de nos localités il y’a 7 ans et qui avaient promis de changer nos vies dans le sens d’une amélioration certaines des conditions liées au cadre, à l’accès aux services sociaux de base, à l’alimentation dans des conditions idoines, au cadre de vie et globalement au confort minimal que requiert une vie saine.

L’élite politique des juste doit être celle qui n’a pour objectif que le bien être des populations en dehors de toute considération partisane. Cela signifie stricto sensu que les personnes qui se présentent à leur peuple pour proposer leurs services dans le cadre stricte de la gouvernance territoriale n’ont pas de focus autre que le développement durable du territoire et partant l’amélioration continue des conditions de vie des populations.

Mais comment arrive-t-on a ce résultat quand le diktat des partis politique a fini de dénaturer le bien fondé de la gouvernance au profit d’un type d’élu qui reste depuis les indépendances une sorte de messie au service de son parti, de sa coalition, de ses envies et de sa tribu.

Cette gestion clanique inopérante propulsé naturellement de parfaits incapables de développement dans les départements et dans les communes et continuent encore de plomber l’essor de nos territoires, et d’annihiler les efforts pour l’émergence. Il est quasi impossible de comprendre la cohérence qui permet de dresser un acte 3 sensé nous sortir de l’ornière pour imposer dans le même temps de partait si capables dans nos mairies. Il y’a pas à dire si l’acte 3 devait être une intégration écrite il n’y aurait pas plus de 0,08% des élus confondus (maires de commune et Président de département) a d’abord comprendre le sujet pour ensuite tenter d’y apporter une réponse. En voulant apporter une équité dans le cadre de la communalisation universelle et une mutualisation dans l’instauration de villes et de départements, le pouvoir central n’aura réussi qu’à caser et renforcer une clientèle politique inexperte et inopérante pour La plupart des territoires.

On ne peut même plus parler de vœu pieu quand on voit la paradigme imposé qui a fini d’instaurer la dictature et la terreur de la pensée unique des chefs qui imposent des candidats dans des territoires qu’ils n’ont jamais vu et qu’ils ne connaissent que de ce que leur en disent leurs sbires de la localité qui trouvent de cette façon un bon moyen de s’agripper parfois à ce qu’ils confondent à leur fromage quite à faire parfois le tour des tous les partis au pouvoir.

Cette formule de management exclu de son processus et de sa conception les populations des terroirs et autres territoires à qui on vend invariablement le principe d’une élection locale qui serait La première manche de la présidentielle annoncée comme si cette aberration s’était une seule fois vérifiée. Oui Benno Sigguil Senegal a raflé en 2009 la plupart des communes du Sénégal et le régime de Wade est tombé en 2012, mais celui qui est devenu Président est bien Macky SALL c’est à dire l’un des acteurs de l’époque le plus éloigné des assises nationales et des principes de la charte de gouvernance démocratique. Aucun théoricien de Benno selon la formule FSS + ICR = BSS n’a finalement été bénéficiaire de cette razzia de 2009 et les portes étendard de cette époque ont tous joué à touché coulé avec mon Lion qui a fini par tous les engloutir ou les tuer.

Aujourd’hui encore la canalisation des élites politiques justifie encore l’embrigadement et La terreuse la pensée unique dans une sorte de paradigme bien ancré au point que même la TFM nos son émission phare du vendredi nous a servi un Jakaarlo au cours duquel Bouba NDOUR a passé sont temps à faire des élections locales une histoire de pouvoir et d’opposition.

Jamais personne à part Bouba ne s’est soucié d’ouvrir les yeux des population sur La quintessence de ces joutes et de la nescessite sur les territoires de choisir des engagés compétents et capable de changer positivement le destin des localités.

Ces pseudo journalistes à qui moyen et média ont été facilité se prêtent volontiers au jeu malsain du diktat des partis politiques et de la terreur de la vision à sens unique.

Qu’on se le dise la servitude volontaire de ceux qui attendent que Macky SALL décide de leur candidature ne se justifie que parce que les résultats de ces personnes sur le terrain ne justifient pas leur maintien. Au nom de quoi les populations doivent elles lier leur vie et leur destin à un équilibrage politique destiné à contenter des alliés ou une coalition ?

La promesse noble de la politique est de bien gérer la cité or l’améliorer du quotidien passe par la mise en poste de personnes capables. Les profils cognitifs de la majorité des élus qu’on nous propose frise souvent le quotient intellectuel d’un trisomique.

Et quand ca va au-delà on se retrouve à devoir accepter des leaders à la trajectoire douteuse parmi lesquels on retrouve d’anciens dealers de drogue renvoyés d’Europe ou d’ailleurs dans le monde.

Quand La Société recycle des malfrats en objecteurs de conscience le résultat sur notre société et sur notre jeunesse en quête de sens et de modèles ne peut être qu’insolence et violence. On ne peut pas semer du piment et espérer récolter des tomates. Il y’a trop de dérives dans ce pays et les élections qui s’annoncent risque de perpétuer la gangrène des rapetous politiciens contre lesquels même le Président de La République peine à se prémunir.

Les journalistes de bonne foi encore déboutés doivent vite faire le plaidoyer des élections locales citoyennes qui ne répondent à aucune logique politique de désignation des candidats et des listes suivant une logique politique arbitrée ailleurs que dans les territoires concernés et par les citoyens de ce territoire tout bord politique confondu.

La jeunesse de ce Pays est appelée à prendre son destin en main pour imposer le meilleur des territoires pour les territoires et par les habitants du territoire. C’est le prix à payer si on veut avoir dans nos localités des bassins de vie ou l’emploi matche avec un habitat bien loti et un cadre de vie sain.

Un bassin de solidarité et de mutualisation ou l’alimentation et la production coulent de source.

Les bandits reconvertis ne sauveront pas le Sénégal, ils sont nos frères nos sœurs et nos amis, nos parents mais ils ne doivent pas être nos autorités ou nos leaders.

La terreur de la pensée à sens unique ne doit surtout pas continuer son dessein tragique de patriotisme au détriment des populations. Un exemple patent se déroule à Tivaouane ou l’une des deux femmes Présidente de Conseil départemental se retrouve tout à coup etre La proie de deux politiciens qui font de son poste la variable de justification de leur rapprochement.

Et des journaux s’amusent à titrer les retrouvailles de Benno à Tivaouane sans se soucier une minute qu’une brave dame parfaitement capable et justifiant parfaitement d’un bon bilan fait les frais du deal de Tivaouane. Il y’a peut-être des choses qui nous échappent tellement ce compromis entre deux DG sur le dos est discourtois et pas gallant.

Pape Sarr