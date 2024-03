Parcelles : Affrontements entre partisans de Amadou Ba et ceux de Pastef

Voitures incendiées, plusieurs blessés graves et des arrestations à la pelle. C’est le bilan des violents affrontements qui ont opposé partisans de Bassirou Diomaye Faye et ceux de Amadou Ba ce dimanche aux Parcelles Assainies. Les deux camps circulaient dans la zone, dans le cadre de la campagne pour la présidentielle démarrée le même jour.

Les faits se sont déroulés vers 13 heures 30. La caravane du candidat de Pastef, en provenance de la VDN, engage les deux voies de l’avenue principale de Cambérène, direction le terrain de l’ACAPES. Arrivée au niveau de l’Unité 7, la foule de Patriotes croise des jeunes se réclamant du candidat de Benno, l’ancien Premier ministre Amadou Bâ. Les deux groupes s’épient, s’insultent et s’échangent des regards de défiance.

L’Observateur, qui rejoue le film dans son édition de ce lundi, rapporte qu’il n’en fallait pas plus pour que s’ouvrent les hostilités. «Les coups de poings pleuvent et sont suivis par des jets de pierres et autres projectiles de toutes sortes, raconte le journal. La violence est à son comble et c’est le sauve-qui-peut autour des maisons et des commerces qui commencent à baisser leurs rideaux. Des véhicules sont attaqués, incendiés.»

L’intervention rapide des éléments du commissariat de l’Unité 15, appuyés par leurs collègues du commissariat principal des Parcelles Assainies, a permis d’éviter le pire, selon le quotidien du Groupe futurs médias. Qui que «de nombreuses arrestations ont été notées».