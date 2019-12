Parlement CEDEAO: Jean Claude Kassi Brou salue le travail remarquable de Cissé Lo…

La 2ème(deuxième) et dernière session ordinaire 2019 du Parlement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO) au titre de la 4 ème Législature (2016-2020), se poursuit en son siège, à Abuja, capitale de la République Fédérale du Nigéria. Hier, le Président de la Commission de la CEDEAO, son Excellence Jean Claude Kassi Brou, a été l’hôte des députés de la Communauté. Dans son speech, il n’à pas, ainsi, manqué l’occasion pour saluer le travail remarquable abattu par le Président de l’institution parlementaire, en l’occurrence, Monsieur Moustapha Cissé Lo. Pour étayer ses propos, M. Brou a bien fait de dresser un tableau des nombreux acquis à l’actif d’ El Pistolero comme les visites effectuées dans certains foyers de tension, les missions de paix et de règlements de conflits, de sécurisation des personnes et de leurs biens , de médiation, de la visibilité et de la bonne image renforcées de l’ institution , des appuis multiformes apportés aux populations de la région ouest- africaine, de la monnaie unique, de la gestion du flux migratoire et bien d’autres autres initiatives ,somme toute, dignes de louanges . Comme pour dire qu’en 4 (quatre) ans, son Excellence Moustapha Cissé Lo a pu porter ce Parlement au pinacle. De quoi faire donc frémir ses détracteurs, mués en honteux combinards-soudards, qui cherchent, coûte que coûte, à noircir son bilan savamment bâti sur de l’or massif. Mais, bon, comme on ne peut pas nier le soleil en plein jour…