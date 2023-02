Passation des marchés : La Sones épinglé par l’ARMP

La Société nationale des eaux su Sénégal (Sones) fait dans le dilatoire si on se fie à la décision de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP). Cette dernière a donné l’ordre à la Sones l’annulation de l’attribution provisoire et la reprise de l’évaluation d’un marché de 7,107 milliards de Fcfa attribué au Groupement CGC int Sénégal/Bdtp pour violation du principe de libre accès à la commande publique et de principe de l’économie sur le marché de la Sones relatif aux travaux de fournitures et de pose d’une conduite d’eau potable en Pehd Dn400 entre le champ captant de Ndioc Sall et le château d’eau de Leybar.

L’ARMP dans sa décision ordonne la reprise de l’évaluation de l’appel d’offres. Selon Libération, cette décision a été prise suite à un recours gracieux introduit par le groupement Africa Bloom Corporate qui contestent l’irrégularité des procédures et qui proposait le même service à 6,223 milliards FCFA.