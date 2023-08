Pastef dissout…Ce que Kemi Seba reproche à Sonko

Le Pastef de Ousmane Sonko a été dissous fin juillet. Une décision qui scandalise Kemi Seba. L’activiste dénonce un « scandale politique ». « La dissolution du Pastef et l’arrestation d’Ousmane Sonko et ses lieutenants constituent un scandale politique des plus inacceptables », a déclaré le Franco-Béninois sur le réseau social. Le Pastef est constitué des « frères et de sœurs courageux, dignes, patriotes »

Pour lui, Pastef est constituée de « frères et de sœurs courageux, dignes, patriotes », même si on « peut ne pas être d’accord avec certaines méthodes de Sonko ».

Kemi Seba reproche, par ailleurs, à l’opposant son silence face à la situation des militants panafricains non sénégalais en difficulté. « Ne pas oublier que lorsque d’autres militants panafricanistes non sénégalais sont en difficulté politique il est très silencieux quand il s’agit de leur apporter son soutien (nous savons très bien de quoi nous parlons…). Pour notre part, nous ne ferons pas cette erreur et ferons preuve de hauteur en nous rappelant que lorsqu’un panafricaniste est touché, tous les autres le sont », a-t-il dit.