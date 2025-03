Pastef ou le déni de réalité (Par Alassane Kitane)

PASTEF OU LE DENI DE REALITE

Les gens de pastéf sont dans leur logique : la déconstruction de la vérité, de la république et de la vertu. Le seul critère d’évaluation de ce parti, c’est la partisannerie, le manichéisme, la ségrégation. Ce parti s’est renié sur tous ses engagements : Appel à candidatures, départ du président du conseil supérieur de la magistrature, fin de l’impunité et de la justice à deux vitesses, abrogation de la loi d’amnistie.

Cette loi interprétative traduit le mépris de pastéf à l’égard du bon sens du Sénégalais, un manque de respect envers la vérité et la justice. Ils reproduisent toute la malfaisance combattue hier et font même pire en si peu de temps. Je n’ai jamais cru à la volonté de pastéf d’abroger cette loi, car ils n’ont nullement intérêt à l’éclatement de la vérité. De toute façon nul ne sait ce qui les lie à Macky à travers le fameux protocole de Téeru baay soogi.

On a vu des gens descendre de leur moto pour allumer des pneus, on a vu dans les réseaux sociaux des images très compromettantes de civils isolés armés, on a vu des vidéos tournées montrant la mort en direct de personnes touchées par balle. Peut-on raisonnablement croire qu’un civil non initié en la matière ait cette présence d’esprit de filmer des images aussi nettes en situation de danger extrême ? Il s’est passé dans ce pays de graves choses, pastéf avait promis de lever le voile une fois au pouvoir. A l’arrivée, ce fut un énorme mensonge : ils ont plutôt renforcé l’épaisseur du voile.

Il faut savoir rester républicain et éviter le maximum possible de faire d’innocents citoyens la chair à canon idéologique ou biologique pour assouvir ses rêves de grandeur. L’argument consistant à dire que l’adversaire ne nous a pas laissé le choix est une imposture, car les faits montrent qu’on peut faire le raisonnement inverse : on n’a pas laissé à l’adversaire le choix. Et ce, surtout lorsqu’on s’attaque aux fondements de l’État et de la paix civile.

Dans une vidéo devenue virale dans les RS, on voit un enseignant, transgresser toutes les règles déontologiques, et faire un prêche politique dans une salle de classe. Et ils ont été tellement nombreux à le faire ! J’aurais bien aimé voir la tête qu’il ferait aujourd’hui en classe face à certains de ces élèves qui n’ont pas eu la chance de passer en classe supérieure. Prétendre qu’une voiture de Macky coûte plus cher que tout le cortège de Macron est juste une ineptie qui sonne bien à l’oreille des innocents.

Ces allégations absurdes et volontairement mensongères sont actuellement, et chaque jour, démenties par ces pratiques passéistes des gens pour qui il faisait cette propagande mensongère. Il suffit juste de voir les longs cortèges de voitures de luxe sui suivent son héros pour s’en rendre compte.

Même dans l’adversité, il y a une exigence de loyauté pour les hommes d’honneur. La pire chose pour un homme loyal, c’est de devoir croiser le fer avec un perfide. Un homme qui ne recule devant aucune bassesse, qui fait de l’ignominie le lieu de cache de toutes ses armes est évidemment difficile à battre. Un tel homme ne connait pas de limite, il se permet tout, il n’hésite pas à abdiquer de son humanité pour venir à bout de son adversaire. Les grands hommes par contre n’acceptent jamais de vaincre dans la tricherie et la perfidie : ils préfèrent perdre leur combat plutôt que leur humanité.

Le pastéf est allé trop loin dans la désacralisation de la république. Ils se permettent tout et refusent tout aux autres. Comment un enseignant peut se permettre non seulement de faire de la propagande politique en classe, mais de mentir à ce point ? Au lieu d’inculquer des savoirs et des valeurs à ces innocents enfants, on les formate dans le mensonge et la diffamation. Des hommes qui sont capables de telles bassesses peuvent évidemment réussir toutes les prouesses parce qu’il leur manque la ceinture de sécurité qu’on appelle éthique. Rien ne justifie une telle anarchie encore que c’est sur la base de mensonges que la situation s’est dégradée en 2021.

On ne peut pas être juge et partie, on peut certes raconter sa propre version de l’histoire, mais c’est impossible de l’imposer aux autres. Or c’est précisément ce que ces gens ont fait et continuent de faire.

Alassane K. KITANE