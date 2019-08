PDS de l’alternance à l’éclatement…Par Aliou NGOM

Le Parti Démocratique Sénégalais qui est l’un des plus grand parti politique de ce pays et qui ai réussi à tenir tête au parti socialiste pendant 26 ans d’opposition est entré de faire naufrage emportant avec lui son capitaine, le papi national, Abdoulaye Wade.

Les vagues de nomination et de démission au sein du Pds ne sont pas sans conséquences. En effet Me Abdoulaye Wade a perdu ses plus grand lieutenant à l’instar de Oumar Sarr qu’il a démis de la tête du dit parti. D’autres responsables aussi ont rendu le tablier fragilisant de plus en plus le Gorgui national qui décidément ne sait plus où donner de la tête.

Après 45 années de Sopi ce parti mythique de l’opposition sénégalaise sombre et n’a pour seul cause Karim Wade. Le Papi qui veut à nouveau remettre à son fils le ciel et la terre est entrain de tuer ce qu’il a bâti de plus grand durant de toute son existence, un PDS qui a résisté contre vents et marée.

Faudrait aussi oser le dire le régime en place y est pour quelques choses dans ce qui se passe au sein meme de ce parti. Car depuis les élections de 2017, Macky a isolé le père protecteur pour le mettre à genou en 2019.

Dans une telle situation alors on pourrait dire que l’élève Sall a battu son maître.

Abdoulaye Wade en tant que grand stratège politique doit mettre tout en œuvre pour sauver ce parti mythique du naufrage qui le guette.

Aliou NGOM pour xibaaru.sn