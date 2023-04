Philippe Lalliot répond à «Frapp France Dégage» : « C’est inimaginable en France »

Le 25 avril, lors d’une conférence de presse à la délégation de l’Union européenne, Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal, a abordé la relation entre la France et le Sénégal et a exprimé sa tristesse face au mouvement Frapp France Dégage.

Selon l’ambassadeur, la relation franco-sénégalaise est solide, nourrie de nombreux projets communs et d’ambitions partagées : « Lorsque je regarde en arrière et essaie de faire un bilan un peu testamentaire de ces quatre dernières années, je trouve que la relation entre la France et le Sénégal se porte bien. Elle est nourrie de nombreux projets et ambitions partagées et de liens ancestraux circulaires», déclare le représentant de la France au Sénégal sur Senego.

Philippe Lalliot souligne sa tristesse face au mouvement Frapp France Dégage : « Cela m’attriste parce que ce n’est pas ainsi que je conçois les relations entre deux grands pays qui se connaissent bien et s’apprécient tant que le Sénégal et la France. » Il évoque également l’inconcevabilité d’un mouvement similaire en France, qui serait en décalage avec les relations entre les deux pays : « Je n’imagine pas un mouvement qui s’appellerait Frapp Sénégal dégage en France. Cela tomberait sous le coup de la loi et cela serait tellement étranger aux relations que nous entretenons avec la communauté sénégalaise en France, qui est très bien intégrée. »

L’ambassadeur insiste sur la nécessité de coopérer face aux défis mondiaux : « C’est très éloigné de la manière dont nous concevons nos relations. Nous ne la concevons pas sur le mode « du dégage », travaillons ensemble sur les défis auxquels nous sommes collectivement confrontés et qui sont graves et qui rendent nécessaires la coopération internationale. »