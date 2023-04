Assemblée : Mariétou Dieng…même destin que Mimi Touré ?

Rien ne va plus entre Rewmi et Benno. Le parti d’Idrissa Seck prend de plus en plus ses distances avec la majorité présidentielle. Un nouvel épisode de cette prise de bec s’est joué ce mardi à l’Assemblée nationale. En effet, Mariétou Dieng ayant décidé de se retirer du groupe parlementaire dirigé par Oumar Youm, fragilise un peu plus le Pouvoir qui n’est plus majoritaire à l’hémicycle.

Pourtant, précise Source A, dans sa parution de ce mercredi, cela n’inquiète guère certains députés de Benno Bokk Yakaar qui sont convaincus du fait que cela ne les empêchera pas de faire voter des lois et des réformes, s’ils le souhaitent. Par ailleurs, le retrait du poste de député de la dame n’est pas à l’ordre du jour. Car si Mimi Touré a été virée de l’Hémicycle par son Parti, l’Apr, tel n’en sera pas le cas pour Mariétou Dieng car sa formation politique, Rewmi, a opté de la maintenir au sein de l’Hémicycle.