PHOTOS-Elle punit les hommes en les infectant au VIH-Sida

Une femme kényane, Jackline Njoki Mwangi, a révélé qu’elle avait sciemment infecté des hommes avec le VIH pour les punir de ne pas avoir utilisé de protection.

Mwangi, également connue sous le nom de Kiki wa Ng’endo, a été diagnostiquée séropositive pour la première fois à l’adolescence après avoir couché avec des hommes pour de l’argent pour prendre soin d’elle-même et de son neveu. C’était après que sa mère les ait laissées, elle et sa sœur, aux soins de leur tante pour aller travailler aux États-Unis.

La femme de 36 ans, qui a fait la révélation surprenante le jeudi 17 septembre, dans une interview avec le portail d’informations en ligne du Kenya, TUKO, a justifié son action en disant qu’elle avait choisi la maladie d’une personne infectée qui ne se souciait pas non plus de l’avertir.

Mwangi a déclaré que c’était la responsabilité de ses partenaires sexuels de se protéger et non la sienne. “A la fin de la journée, je ne peux pas être ta gardienne. Tu sais que tu ne me connais pas. Je ne suis pas encore lié à toi tu veux avoir des relations sexuelles avec moi, pourquoi ne pas mettre de préservatif ou faire un test avec moi si je suis à l’aise et si je ne le suis pas, me demander de porter un condon? ” elle a déclaré.

Kiki a en outre révélé qu’elle avait décidé de rendre public son statut parce qu’elle voulait que les hommes arrêtent de l’approcher pour avoir des relations sexuelles après qu’elle ait développé des complications dans ses parties intimes.

Selon elle, la condition lui a fait perdre tout intérêt pour le sexe après 18 ans de vente de son corps à des hommes sexuellement affamés pour de l’argent. Elle voulait également mettre en garde les hommes contre le fait de coucher avec chaque femme qu’ils rencontrent, créer une prise de conscience et demander à sa famille de cesser de l’insulter une fois sur deux. Elle a imputé ses malheurs à sa mère qui, selon elle, l’avait méprisée et maltraitée après avoir quitté le pays pour travailler aux États-Unis.

Selon Kiki, sa mère enverrait de l’argent à leur tante mais elle ne s’est jamais occupée d’eux et quand leur mère a appris ses nouvelles escapades, elle l’a maltraitée jusqu’à ce jour. Elle a dû abandonner le lycée et quand son oncle a essayé de la convaincre de retourner à l’école, c’est à ce moment-là qu’elle a été testée séropositive.

«C’était déchirant, je suis resté sans prendre de médicaments mais je continuais simplement à vivre. À un moment donné, je suis retournée dans le pays et suis revenue à Nairobi et c’est à ce moment-là que j’ai tenté de me suicider », a-t-elle déclaré.

Kiki déplore maintenant avoir été abandonnée par sa famille et ses amis qui connaissent son statut. La stigmatisation à laquelle elle a été confrontée l’a laissée déprimée et épuisée émotionnellement.