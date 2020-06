Pierre Yéhoumé : « Le 23 juin n’est pas une affaire de casseurs… »

« APPEL À LA JEUNESSE DU SÉNÉGAL PROFOND » : Le 23 juin n’est pas une fatalité

Le 23 juin n’est pas une affaire de casseurs !

Le 23/6 n’est pas et ne sera une possession politico-opportuniste de certains détracteurs patentés de la République et de la démocratie .

Ici et maintenant, je le dis haut et fort, je le décrète, au nom de l’intérêt supérieur de la république, le 23/6 sera désormais le socle fondateur de « Yokoute Ndaw yi » avec la jeunesse du pays au cœur de la construction, de La Défense de la république et du dialogue républicain en tant que média incontournable du pacte républicain.

Nous sommes,nous autres défenseurs de la république,des bâtisseurs qui avec cette jeunesse debout et combative, allons défricher et conquérir des espaces politiques nouveaux et promouvoir l’émergence d’une jeunesse conquérante et responsable !

« Yokoute Ndaw yi » est un pendant naturel de la voie tracée par le président Macky Sall dont la pierre angulaire est édifiée par la quintessence dialectique du « yonou yokoute ».

Le président Macky Sall doit se réconcilier avec la jeunesse. Il va se réconcilier définitivement, durablement avec la jeunesse sénégalaise ! Nous sommes mus par un désir ardent de bâtir et d’ériger un Sénégal Émergent fort et nouveau avec les forces vives de la nation dans un élan patriotique, participatif et singulièrement démocrate !

Le Président Macky va faire de la jeunesse une arme pour développer, créer et performer dans tous les domaines de la vie économique et sociale du pays profond.

Notre cher Sénégal est une nation jeune avec une population singulièrement jeune ,inventive,combattante et debout!

J’appelle, ce jour, ici et maintenant, tous les jeunes désireux de façonner et ériger le Sénégal Émergent à se mobiliser, ici et maintenant, pour prendre l’initiative et engager sans délai, avec notre mouvement un nouveau « pacte républicain » pour anticiper la sortie de la crise sanitaire et préparer l’avenir !

Osons !

René Pierre Yéhoumé Président du Moder , responsable Apr Dakar Plateau