Pierrette Herzberger-Fofana félicite Joe Biden et Kamala Harris

Sincères félicitations au président élu des États-Unis, Joe Biden, et à sa vice-présidente, Kamala Harris.

Kamala Harris, nouvellement élue au poste de vice-présidente entre dans l’Histoire. C’est une Afro-Américaine née d`une mère Indienne et d’un père Jamaïcain. Elle incarne le « rêve américain » pour des millions de femmes, puisqu’elle est la première femme élue en Amérique à une fonction permettant de tenir les rênes de l’Etat. Sa victoire électorale permet non seulement aux femmes Noires, mais aussi à toutes les femmes d’origine culturelle non blanche de continuer de croire au « rêve américain ». Après quatre années de désillusion continue créée par la Maison Blanche, Kamala Harris fait renaître l’espoir qu’une promotion sociale est possible.

La communauté afro-américaine espère de nouveau que la lutte contre le racisme sera prise au sérieux. L’image que nous avons vue sur les écrans de télévision est celle qui caractérise désormais ce grand pays: Biden et sa famille d’un côté, et de l’autre, celle de Kamala Harris composée de parents noirs et blancs. Tous ensemble sur la scène, ils symbolisent que le message d’unité, d’amour et de réconciliation est supérieur à celui de la peur, de la colère et de la haine. La diversité est à nouveau présente aux Etats-Unis.

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana, Députée au parlement européen

Vice-Présidente de l’Intergroupe UE-ARDI (Anti-Racism and Diversity Intergroup