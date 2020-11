Le Grand Parti relance ses activités…

Le Bureau Politique du Grand Parti (BP/GP) s’est réuni ce 09 novembre 2020 autour de l’ordre du jour ci-après :

1) Vie du Parti ;

2) Situation nationale et internationale.

Abordant le premier point de l’ordre du jour, le Bureau Politique a entendu une importante communication du Président Malick GAKOU qui a souhaité aux élèves et enseignants du Sénégal une bonne année scolaire2020/2021.

Il a aussi évoqué la relance de notre économie nationale profondément éprouvée par la crise sanitaire consécutive à la pandémie à Coronavirus, COVID-19, qui a impacté négativement notre taux de croissance qui est passé de 5, 3 % en 2019 à 1,1 % en 2020.

Il a insisté sur la nécessité, pour notre pays, de mettre en œuvre des stratégies devant lui permettre de retrouver le taux de croissance d’avant COVID mais qui devra être beaucoup plus inclusif.

Pour ce faire, il urge de porter la qualité de la gouvernance politique et économique à un niveau qui renforcera les capacités de notre pays

à répondre plus efficacement aux défis du développement durable centré autour du facteur humain.

Dans sa communication, le Président a rappelé au BP la reprise, à partir du16 novembre 2020, de la tournée politique nationale du GP dans l’axe nord du pays avec des étapes dans les régions de Louga, St Louis et Matam.

Il a aussi informé que le premier congrès ordinaire du GP va se tenir dans le premier trimestre de l’année 2021.

Après la communication du Président le BP a entendu, au cours de larges échanges, les Coordonnateurs Nationaux des Cadres, des Enseignants, des Jeunes, des Élèves et Étudiants, des Femmes et les différents coordonnateurs régionaux du GP.

Ils se sont tous résolument engagés à renforcer l’unité du Parti derrière le Président Malick GAKOU pour le triomphe des valeurs cardinales du projet de société du GP pour un meilleur devenir de la Nation sénégalaise.

Abordant la situation nationale, le BP

a entendu la communication du Dr George DIOUF, Secrétaire National chargé des Finances, sur l’évolution de la pandémie de la COVID-19 dans notre pays.

Ce dernier a rappelé que la pandémie est dans sa phase descendante dans notre pays.

Toutefois, la prudence doit être de rigueur avec le respect scrupuleux des gestes barrières.

Le Coordonnateur National des Cadres, Pape Médoune SOW, a présenté une communication relative aux propositions du GP sur la relance de notre économie nationale qui doit s’appuyer sur nos principaux atouts économiques dont :

– la découverte d’importantes ressources naturelles comme le pétrole et le gaz ;

– une position géographique et stratégique renforcée par une bonne diplomatie internationale ;

– une économie compétitive ; et

– la confiance des partenaires techniques et financiers.

Pour mettre en œuvre cette relance, le GP propose les dix défis majeurs suivants :

– Mettre le facteur humain au cœur du développement et promouvoir une justice sociale plus équitable ;

– Faire de l’éducation et de la santé les piliers du développement

– Renforcer l’indépendance de la justice.

– Réduire sensiblement les inégalités socioéconomiques ;

– Promouvoir l’auto-emploi ;

– Promouvoir l’entreprenariat féminin et l’automatisation des femmes ;

– Promouvoir un développement inclusif des PME dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant avec le secteur privé national ;

– Instaurer une véritable agriculture moderne et inclusive ;

– Résoudre le déficit énergétique

– Développer et équilibrer les territoires ruraux et urbains ;

– Renforcer la gouvernance politique et institutionnelle ;

– Faire du Sénégal un nouveau pays industrialisé.

A sa suite, le professeur AMATH KOUROUMA, Secrétaire National chargé de l’Education, a fait une communication sur la rentrée scolaire 2020/2021.

Cette rentrée, dans ce contexte de pandémie, concerne plus de 3 000000 d’élèves des écoles et établissements publics et privés du Sénégal.

Il est donc urgent de doter les écoles et établissements scolaires de matériels et équipements nécessaires pour le respect strict des gestes barrières et pour une bonne mise en œuvre du Plan de résilience du Ministère de l’Education nationale.

Par ailleurs, le gouvernement devra faire des efforts pour le respect des accords signés avec les syndicats d’enseignants, condition sine qua non pour la pacification de l’espace scolaire.

Après de larges échanges autour de ces différentes communications, le BP a fait un focus sur la thématique majeure de l’immigration clandestine qui a connu un regain inquiétant durant ces dernières semaines.

Compte tenu de l’importance d’une telle problématique et de l’intérêt qu’elle suscite, le BP recommande la tenue, en relation étroite avec toutes les forces de la Nation, au mois de décembre, des Assises Nationales sur l’Emploi des Jeunes avec en toile de fond une restructuration de toutes les institutions ayant en charge cette question (ANPEJ, DER, 3FPT…) pour améliorer leur efficacité et leur efficience.

Enfin, le Bureau Politique fait sienne la proposition des jeunes du GP pour la mise en place d’une Banque Nationale des Jeunes pour lutter contre le chômage endémique des jeunes et contre l’immigration clandestine.

Sur la situation internationale, le BP est revenu sur les élections en Côte d’Ivoire et aux USA.

Il a exprimé sa vive préoccupation pour les tensions post électorales après la réélection du Président Alassane Ouattara et appelle la classe politique ivoirienne à un dialogue entre toutes les forces vives pour éviter à la Côte d’Ivoire d’éventuels conflits préjudiciables à la stabilité nationale et à l’équilibre de la sous région.

Enfin, le BP se félicite de l’élection du démocrate Joe Biden comme 46eme Président des États-Unis d’Amérique et espère que cette élection contribuera à améliorer la coopération entre les USA et l’Afrique.

Fait à Dakar le 09 novembre 2020

Pour le Bureau Politique

Le Secrétaire National en charge de la Communication

El Hadji Abdou WADE