Plan de redressement…Diomaye et Sonko se heurtent à une opposition qui se lamente

Après la présentation par le Premier ministre Ousmane Sonko du plan de redressement économique et social, baptisé « Jubbanti Koom », le discours a suscité une vague de réactions au sein de l’opposition sénégalaise. Loin de s’aligner sur la vision gouvernementale, plusieurs voix se sont élevées pour remettre en question la pertinence et la faisabilité de ce plan. Leurs critiques, parfois acerbes, soulignent une fracture profonde entre la rhétorique du pouvoir et les attentes d’une opposition qui réclame des mesures concrètes et transparentes.

Ibrahima Thiam, président du parti Action pour la Citoyenneté et les Transformations (ACT), a qualifié le plan de « récit politique » sans « ancrage sérieux dans les contraintes économiques ». Dans sa critique, il dénonce une fiscalité jugée agressive, un souverainisme qu’il estime déconnecté des réalités économiques, et une absence de solutions concrètes. Thiam met en lumière une « logique de matraquage fiscal » qui, selon lui, risque d’épuiser l’économie plutôt que de la relancer. Il s’interroge également sur la capacité du gouvernement à financer un tel plan sans le soutien de partenaires internationaux, tout en soulignant l’irréalisme de certains objectifs.

De son côté, le député Abdou Mbow, du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, parle d’un « plan de compression déguisé » et dénonce une approche qui s’apparente à une « fiscalisation généralisée ». Il critique le fait que le gouvernement se concentre sur la taxation plutôt que sur la relance de l’économie. Abdou Mbow s’est également montré incrédule face à des promesses jugées vagues et des projections à long terme, comme le « Plan Sénégal 2050 », estimant que l’urgence est de répondre aux défis immédiats de la population.

Thierno Diop, dans sa tribune, résume le plan du Premier ministre Ousmane Sonko, ex-inspecteur des impôts, comme un « plan de recouvrement fiscal » et non un plan de relance économique. Il s’inquiète du fait que les mesures annoncées ne touchent pas les plus riches et les multinationales, mais plutôt les couches les plus vulnérables. Il exprime également ses doutes sur la capacité du gouvernement à attribuer la situation économique uniquement à la gestion précédente, alors que des indicateurs comme la dette publique se sont dégradés sous l’administration actuelle.

Ces critiques soulignent une préoccupation commune : l’absence d’un plan de redressement qui se concentre sur la création de richesses, le développement de secteurs clés comme l’agriculture et l’industrie, et l’amélioration du bien-être des citoyens. L’opposition perçoit le plan comme une simple stratégie de mobilisation de ressources internes par la taxation, sans offrir de véritables leviers de croissance. Elle réclame des mesures qui stimulent l’économie et créent des emplois, au lieu de se concentrer sur des performances rhétoriques.

Cependant, ces critiques ont également suscité des réactions de soutien au gouvernement. Elimane Diagne, citoyen engagé, a défendu l’approche du Premier ministre, soulignant que la réforme fiscale est une « exigence de justice » pour corriger les inégalités passées. Pour lui, la critique de l’opposition est « facile » et ignore la réalité d’une économie héritée en difficulté. Il estime que le gouvernement cherche à assainir les finances publiques et à restaurer la souveraineté budgétaire, des étapes nécessaires pour un développement durable.

Face à ces divergences, il est crucial que le gouvernement ne perçoive pas les critiques de l’opposition comme de simples attaques politiques. Les préoccupations exprimées par Ibrahima Thiam, Abdou Mbow, Thierno Diop et tant d’autres sur la fiscalité, l’endettement ou la pertinence des réformes méritent d’être prises en compte. Une approche constructive consisterait à examiner ces points de vue pour identifier les faiblesses éventuelles du plan et y apporter des ajustements.

Le gouvernement pourrait ainsi inviter les critiques à un dialogue ouvert, en leur demandant de formuler des propositions concrètes. Cette démarche permettrait de montrer une volonté de transparence et d’ouverture, tout en enrichissant le débat public. Un plan de redressement économique ne peut être efficace que s’il est soutenu par l’ensemble des forces vives de la nation, et c’est en écoutant les voix discordantes que l’on peut construire une solution durable et inclusive.

