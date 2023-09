Pluralité des candidats et série de démission à Benno : Les sombres prédictions de Bacary Seck

Investiture d’Amadou Bâ, démissions en cascade, pluralité des candidats, frondes : la mouvance présidentielle serait-elle en eaux troubles?

Quatre jours après le choix porté sur la personne de l’actuel Premier Ministre, M. Amadou Bâ, la grande coalition présidentielle semble être en ébullition. Entre démissions, déclarations automatiques de candidatures et frondes, tout y passe.

Le consensus tant recherché par le Président Macky Sall concernant le candidat qui pourrait mener à bien les destinées du Sénégal semble être tombé dans l’oreille d’un sourd. Malgré un large soutien de la majorité présidentielle, Amadou Bâ ne fait pas l’unanimité. Et pour cause, dès que le choix sur sa personne a été annoncé, beaucoup de cadres ont pris le contre-pied de la majorité. Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao, Abdoulaye Daouda Diallo ( qui est en pourparlers avec le Président Macky Sall), Birima Mangara, et bien d’autres encore ne se reconnaissent point dans ce choix; ils ont décidé, pour la plupart, de se présenter à la prochaine présidentielle.

Chez les militants aussi, il suffit de visiter les réseaux sociaux pour s’apercevoir de l’énorme fissure entraînée par ce choix car, ces derniers soutiennent soit le choisi, soit un des frondeurs.

À y voir un peu plus clair, c’est le Benno qui vient de se fissurer dans la mesure où c’est son électorat qui se divise. En effet, que cela soit Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao, Birima Mangara et les éventuels autres candidats qui seront issus de Benno, chacun va égrener des voix. Cela entraînera ipso-facto l’amenuisement des forces de la Grande Coalition Présidentielle, donc des chances pour la mouvance présidentielle de passer dès le premier tour ( comme ils le disent tous bien que nous sommes conscients que remporter l’élection présidentielle dès le premier est une utopie sur laquelle les politiciens se basent pour se donner de la force et du courage).

Donc, pour sortir de ce guêpier, une seule issue s’offre à la mouvance présidentielle ( si cela est toujours possible bien évidemment): un changement drastique de comportement par rapport à la base ( qui se trouve être l’élément essentiel d’une élection), une union solide derrière le choix de Benno, l’élaboration d’un programme qui prenne suffisamment en compte les attentes du peuple, mais aussi et surtout arrêter de faire la promotion des autres ( arrêter de passer tout son temps à dénigrer les autres candidats pour se focaliser uniquement sur celui de Amadou Bâ afin d’éviter de créer un autre monstre politique).

Bacary Seck