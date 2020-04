Port obligatoire du Masque : Moustapha Diakhaté parle de stratégie préjudiciable de la charrue avant les bœufs

Port obligatoire avant les masques: quand Macky SALL et son gouvernement infantilisent les Sénégalais !

Le Président Macky Sall poursuit la politique de demie mesure dans la gestion de la pandémie du Coronavirus.

Par arrêté de son ministre de l’intérieur Monsieur Aly Ngouille Ndiaye, le port du masque est désormais obligatoire dans certaines parties du territoire national.

Le Président Macky Sall considère, manifestement, en agissant de la sorte, les Sénégalais comme de grands enfants à qui il doit tout imposer, et en qui il ne faut pas avoir du respect. D’où cette curieuse stratégie qui consiste à traiter les populations uniquement par des injonctions, par des décisions disciplinaires et punitives sans aucune mesure d’accompagnement.

En ces instants de peurs et d’inquiétudes avec les 1000 milliards francs de CFA dont il dispose, le devoir du Président de la République est de fournir aux Sénégalais gratuitement des quantités suffisantes de masques avec le financement du Force Covid-19 avant de rendre leur port obligatoire et leur expliquer clairement que son port est salutaire et qu’il est la meilleure façon d’endiguer la propagation du Covid-19.

Avec la poursuite de cette dangereuse politique de pilotage à vue et de tâtonnements permanents et la ahurissante légèreté des arguments du ministre de l’intérieur sur l’approvisionnement et la qualité des masques, la lutte contre la propagation du coronavirus risque de connaître en un retentissant échec.

Encore la stratégie préjudiciable de la charrue avant les bœufs et l’infantilisation des Sénégalais.

Avant de rendre obligatoire le port du masque, le Gouvernement doit le rendre disponible et gratuitement pour les populations. C’est aussi cela une gouvernance résiliente.

VIVE LE SÉNÉGAL !

Moustapha Diakhaté