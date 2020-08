Pourquoi les hommes ne doivent pas raser les poils du pubis

Messieurs, voilà pourquoi vous ne devriez pas raser vos parties intimes

Une étude très sérieuse affirme qu’il n’est pas recommandé de se raser les parties intimes lorsque l’on est un homme. Mais pourquoi ?

Ceux qui se rasent les parties intimes ont plus de chance de contracter des maladies sexuellement transmissibles que les autres. C’est le résultat d’une étude menée conjointement par plusieurs universités (Texas, Californie, Missouri), dont l’objectif était de récolter et analyser des données sur 14 000 personnes âgées de 18 à 65 ans.

Et les résultats sont criants : s’épiler ou se raser augmente les risques d’attraper une infection sexuellement transmissible de 80% ! 13% des personnes ayant répondu à l’étude ont déjà attrapé une MST.

Ceux qui se rasent le plus (au moins 11 fois par an) ont le plus de risques d’attraper de l’herpès ou le papillomavirus. Mais ils ont moins de risques d’attraper des morpions. Logique. Et en comparaison à ceux qui ne se rasent pas, les hommes au pubis glabre ont un risque d’IST triplé, et ce risque est même quadruplé pour les adeptes les plus rigoristes de l’épilation ou du rasage.