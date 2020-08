Une fille de 10 ans violée tombe enceinte…les évangélistes bloquent

Au Brésil, des évangélistes tentent d’empêcher l’avortement d’une petite fille violée

Le 16 août dernier, des évangélistes ont manifesté devant une clinique brésilienne pour tenter d’empêcher l’avortement d’une fillette de 10 ans, qui aurait été violée par son oncle. Cette dernière a dû s’introduire clandestinement dans l’hôpital.

Le 7 août dernier, l’enfant a été admise à l’hôpital de l’État oriental d’Espirito Santo, en se plaignant de douleurs abdominales. Les médecins ont par la suite confirmé qu’elle était enceinte. Originaire de Sao Mateus, au Brésil, elle est tombée enceinte après avoir été violée par son oncle. Elle a déclaré aux médecins que celui-ci la violait depuis l’âge de six ans et qu’elle ne l’avait jamais signalé parce qu’il l’aurait menacée. L’homme de 33 ans, qui a déjà été arrêté et inculpé pour viol,serait actuellement en fuite. La fillette âgée de 10 ans, a dû parcourir près de 1 500 kilomètres, après que son hôpital local ait refusé de la soigner. Au Brésil, depuis 1940, on peut mettre fin à l’avortement en cas de viol, lorsque la vie de la mère est en danger et lorsque l’anencéphalie est détectée.

« Une violation extrêmement grave des droits de la personne »

La militante anti-avortement de droite Sara Giromini a posté le nom de la jeune fille et l’emplacement de l’hôpital dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Sara Giromini tenait une poupée en plastique de la taille du fœtus ce qu’elle décrit comme :

« Une violation extrêmement grave des droits de la personne! »

Giromini a travaillé pour le ministre des femmes, de la famille et des droits de l’homme du gouvernement de Jair Bolsonaro, le pasteur évangélique conservateur Damares Alves. Elle dirige le mouvement « Os 300 do Brasil », un groupe d’extrême droite qui soutient Bolsonaro. Ainsi, avec sa vidéo publiée en ligne, plusieurs manifestants religieux d’extrême droite ont convergé le 16 août dernier vers l’hôpital de l’État oriental d’Espirito Santo, alors que la fillette devait se faire avorter. Les évangélistes ont été filmés en train d’insulter d’ « Assassins » le personnel de l’hôpital. Le taxi, qui a caché l’enfant dans son coffre sur le chemin de l’hôpital, a permis à la fillette de rentrer discrètement par une porte latérale du bâtiment. Certains manifestants auraient même tenté de s’introduire par effraction dans l’hôpital de Pernambuco pour tenter d’empêcher la procédure d’avortement.

Des militants venus pour défendre l’avortement de la jeune femme

Alors que la rumeur de l’embuscade anti-avortement se répandait parmi la communauté féministe de Recife, des militants se sont précipités à l’hôpital pour défendre le droit de la jeune fille :

« Nous avons réalisé que nous avions besoin de renforts. À la fin de la journée, il y avait plus de 150 personnes qui soutenaient cette fille… les femmes, les transgenres, les noirs, les jeunes… et lorsque nous avons examiné l’autre groupe, nous avons constaté qu’il s’agissait surtout de vieux hommes blancs en costume, et qu’il n’y avait que peu de femmes parmi eux », a déclaré Aníbal, du groupe Fórum de Mulheres de Pernambuco.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montraient les femmes défiant les fanatiques avec un cri de guerre d’appel et de réponse qui rappelait l’hymne chilien anti-viol A Rapist in Your Path.

« Cette enfant est tombée enceinte après avoir été violée et ces fondamentalistes sont là pour dire que sa vie n’a pas d’importance. Nous sommes ici pour dire que nos vies comptent. » ont-elles criées.

Debora Diniz, qui vit en exil à cause de menaces de mort pour son investissement au droit à l’avortement, a qualifié ce qu’il s’est passé dimanche dernier comme le « portrait parfait du Brésil de Bolsonaro c’est-à-dire un ouragan de haine qui heurte une résistance féministe déterminée et non violente ».

Gabriela Rondon, avocate du groupe pro-choix Anis, a déclaré que :

« Les lois du Brésil sont clairement inadéquates et mettent en danger des millions de femmes. Selon nos chiffres, un demi-million de femmes doivent se soumettre chaque année à des avortements illégaux. C’est presque une femme par minute. »

Malgré les circonstances horribles, Gabriela Rondon a déclaré que :

« La manifestation nous a vraiment encouragés. Une foule de femmes qui protègent une jeune fille – cela nous donne un si grand espoir de changement. »