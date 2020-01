Pourquoi Wade a pris ses distances avec Macky Sall…

Après leurs retrouvailles en grande pompe scellées à la Grande Mosquée Massalikul Jinaan, Me Abdoulaye Wade et Macky Sall seraient encore en désaccord. Les principaux causes de ce désaccord sont le Président Abdou Diouf et Karim Wade selon le journal L’Observateur.

Le quotidien renseigne que Wade serait en train de faire pression sur Macky pour la révision du procès de son fils, Karim Wade, exilé au Qatar. Et par conséquent les agissements de l’ancien chef de l’État ne sont qu’un habile jeu d’échec pour contraindre son successeur à capituler et traduire ses désirs en actes.

« Wade est en train de jouer en fonction des intérêts de son fils. Il n’est pas intéressé par la situation du pays, ni par le Dialogue national. C’est seulement son fils qui l’intéresse. Il veut que le procès de Karim Wade soit révisé », confie une source proche du Palais.

« Au début, Wade voulait l’amnistie de Karim Wade, mais il est revenu avec une proposition beaucoup plus compliquée à réaliser. Il veut maintenant la révision du procès de son fils. Il a même préparé un dossier à cet effet qu’il a remis au Président Macky Sall », renseigne la même source.

L’autre différend entre les deux personnalités est que le Pape du « Sopi » serait jaloux des privilèges qu’accorde Macky à Abdou Diouf. Le chef de l’État, qui avait promis une visite à Wade, n’a pas encore tenu parole alors qu’il est parti voir Diouf en séjour à Dakar. Une situation qui aurait contribué à creuser la distance entre eux.