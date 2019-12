Poursuites contre contre Soro…un enregistrement secret

Depuis lundi soir, on en sait un peu plus sur les faits reprochés à Guillaume Soro. Il y a deux chefs d’accusation contre l’ex-président de l’Assemblée nationale qui justifient ce mandat d’arrêt international émis lundi par la justice ivoirienne. Le premier, celui de « tentative d’atteinte à l’autorité de l’État et à l’intégrité du territoire national », a indiqué ce lundi soir à la télévision ivoirienne Richard Adou, le procureur de la République. Pour cela, il affirme s’appuyer sur des éléments en possession des services de renseignements, dont un enregistrement qui n’a pas été rendu public et également que « ce projet de déstabilisation devait être mis en œuvre incessamment ».

L’ancien président de l’Assemblée nationale est également accusé de « détournement de biens publics » à hauteur d’un milliard et demi de francs CFA, sans pour autant préciser à quelle période ce détournement aurait eu lieu.