Pr Kitane sur Macky : « c’est pour réparer les fautes de Wade qu’on l’a choisi »

Sortez la calculette pour l’école, enfermez vos enfants dans la cage de votre confort

Un gouvernement qui est capable de payer, juste avant les locales, une avance (25000x 2=50.000f) pour des bourses de sécurité politique ne devrait pas nous tympaniser avec des chiffres en valeur absolue pour soi-disant pour convaincre de sa volonté politique de résoudre le problème de l’éducation. On ne peut pas, pour le confort électoral et la stabilité de son régime, engager autant de dépenses et prétendre qu’on a des contraintes budgétaires pour réparer une injustice. Les milliards dépensés pour acheter des consciences ne tombent du ciel ; cette oligarchie qu’on entretient aux dépens de la république n’est pas plus méritante que les enseignants ; les transhumants qu’on nomme et qu’on va rémunérer aux frais de l’Etat ne nous servent à rien.

Personne n’a jamais dit que le gouvernement n’a rien fait pour l’éducation (ça constituerait un crime contre l’humanité), nous demandons une équité salariale, une réparation d’une injustice devenue critique. Il ne sert à rien d’arguer que Macky Sall n’est pas responsable du déséquilibre dans la rémunération des agents de la fonction publique. D’abord c’est faux, car il est comptable du bilan de Wade, ensuite il a lui-même pris une infinité de décrets contribuant à élargir cette iniquité salariale avec des indemnités accordées même à des chômeurs. De toute façon, c’est pour réparer les fautes de Wade qu’on l’a choisi alors qu’il y avait d’autres concurrents face à lui ! Il savait parfaitement quelle était la situation et avait pris des engagements (c’est sa propre expression).

Si le gouvernement était sérieux, il s’abstiendrait de brandir des chiffres. C’est aberrant et foncièrement indigne de faire une telle gesticulation au regard de la gravité de l’injustice et de la centralité du secteur éducatif. De toute façon, avec le système des impôts on peut donner 90 milliards et ne tirer du trésor que 60 milliards. Un chef de famille qui se vante d’assurer une dépense mensuelle de 100.000f pour une famille de 10 membres manque cruellement d’empathie et d’ambition. Pour un budget général (année 2022) qui s’élève à 3 461 milliards de FCFA en recettes et à 4 245 milliards de FCFA en dépenses, si on avait le sens des priorités, l’alignement salarial des agents de la fonction publique ne serait pas un problème insoluble.

Libérer l’école, libérer nos enfants avant qu’il ne soit trop tard !

Alassane K. KITANE