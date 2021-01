Présence de la souche variante du covid en Gambie…Ziguinchor en alerte

Présence de la souche variante du covid en Gambie et 2ème vague, Ziguinchor en alerte

La présence de la souche variante en Gambie est confirmée par le Dr Marie Khémes Ngom Ndiaye Directrice de la santé. Elle prenait part à la réunion du comité régional de gestion des épidémies de Ziguinchor. Dr Khémes de rassurer que cette nouvelle souche du covid n’est pas encore arrivée au Sénégal mais la surveillance a été renforcée notamment au niveau des laboratoires de l’institut pasteur et de l’IREEF. Cependant, des actions sur le terrain sont en cours pour éviter toute surprise. La deuxième vague du coronavirus qui frappe le Sénégal notamment dans les régions de Dakar et Thiès n’a pas encore fait de dégâts dans la région de Ziguinchor, une situation que le comité régional de gestion des épidémies ne veut pas revivre. C’est pourquoi une réunion regroupant tous les acteurs de la lutte a été convoquée pour faire la situation et prendre les devants pour ne pas être surpris ou débordé. Pour rappel, depuis le début de la pandémie, la région de Ziguinchor a enregistré 578 cas dont 12 importés. Parmi ces personnes touchées, 47 sont décédées.

Depuis le retour de la maladie appelée 2ème vague notamment depuis Novembre-Décembre et jusqu’à la date du 13 Janvier, la région n’a enregistré que 9 cas dont 4 guéris. Cinq cas actifs ont été répertoriés à cette date mais les 4 sont suivis à domicile et un seul au centre de traitement. On note cependant que la région a enregistré deux nouveaux cas communautaires ce Jeudi 14 Janvier selon le communiqué du ministère de la santé et l’action sociale.