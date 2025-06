Président de l’UNIS : « Les nouveaux badolos sont arrivés et se… »

Les grands badolos arrivés au pouvoir se font remarquer de la pire des manières par les sénégalais. Fonds politiques pour le président, Jet privé pour le premier ministre, véhicules neufs pour les députés, nouvelles femmes pour ministres et DG, prêts de moutons aux militants et espèces sonnantes pour les anciens détenus, militants du projet.

Les nouveaux badolos en chef, sans désemparer, festoient et se lèchent les doigts. La rupture qu’ils avaient promise n’est plus à l’ordre du jour. C’est maintenant le temps de faire comme les autres. Discourir sur les élections et la démocratie, chose que les sénégalais ont réglée comme une horloge, comme ils l’ont démontré encore une fois lors des dernières élections.

Quant à l’économie, après avoir bien réfléchi, ils ont conclu que finalement, il faut faire comme les autres : emprunter, s’endetter, encore s’endetter, toujours s’endetter et s’en réjouir à bon compte comme preuve de leur savoir faire. Subitement le Sénégal est devenu solvable !!!

C’est à se demander s’il y a un pilote dans l’avion ou si le Sénégal est en escale technique, le temps de trouver un autre équipage vers une nouvelle destination ? Celui-ci, aux commandes, a perdu le nord et s’attarde plutôt à gouter les délices du pouvoir après avoir demandé à tous de se tenir tranquille ou être jeté en prison ou sous bracelet électronique.

Le pouvoir restera fort. Les articles pour offense, atteinte à la sécurité de l’Etat et diffusion de fausses nouvelles sont encore bien là pour expédier en trajet express vers l’instruction et la prison.

Tout y est pour que le festin continue. La tabaski difficile, ce ne sera pas pour eux. A bas les jaloux, on répondra, le projet des patriotes est arrivé au pouvoir, alors à chacun sa noce. Le butin aux vainqueurs, l’enfer aux autres.

Les autres, ce sont les producteurs d’oignons et de pommes de terre qui ne parviennent pas à vendre parce que les sénégalais n’ont pas d’argent dans la nouvelle économie des patriotes.

C’est les jeunes au chômage qui cherchent toujours de l’emploi après avoir cru aux promesses du projet de les mettre au travail. Ils devront encore faire preuve de résilience et attendre encore. Ceux qui ne peuvent attendre prendront encore les pirogues pour la traversée suicidaire vers l’Europe.

Les autres c’est les patrons du secteur privé qui croyaient qu’ils allaient rafler les grands projets de l’Etat. Ils peuvent aller se coucher après avoir été éreintés par les impôts ou fermer.

Les autres, c’est les patrons de presse et leurs employés qui après avoir entretenu le débat démocratique et informé les sénégalais pour en faire un peuple éveillé, doivent proner la nouvelle évangile des badolos ou être pourchassés de leur profession, par absence de sésame administratif du pouvoir.

Les autres ce sont les milliardaires et ministres de l’ancien régime, excepté ceux qui sont allés dialoguer à petite voix, invités et privilégiés parce que tout doux envers le régime, surtout s’ils sont de la régie des impôts et domaines, cette caste invisible des enquêtes de l’IGE, du procureur, des détentions préventives, copains, promotionnaires et collègues qui ont signé tous les titres fonciers dont se prévalent justement ces milliardaires, mais qui vaquent à leurs occupations sans être inquiétés.

L’enfer c’est pour les sociétés de BTP forcés de fermer ou fonctionner au ralenti, avec des impayés qui les mettent en mal avec leurs employés.

C’est aussi pour les bénéficiaires des bourses familiales qui croyaient à la mansuétude de l’Etat avant d’être sevrés et liquidés comme ces milliers d’agents de l’Etat recrutés par le programme xeyu ndawni mais finalement agressés dans leur dignité et gagne pain par les nouveaux badolos avides de libérer de l’espace pour placer leurs hommes et récupérer des sous à dépenser dans des fonds politiques et véhicules pour les nouveaux élus.

L’enfer, c’est aussi pour les fonctionnaires qui ont été sommés de vider leurs machines à café et réduire leurs voyages afin d’économiser les deniers publics nécessaires pour les nouveaux badolos.

La relance économique promise se fait attendre, comme si elle relève d’un temps long, le temps de réfléchir pour savoir s’il faut aller à gauche, à droite, en haut ou en bas, surtout lorsqu’on ne sait pas comment on a fait pour ralentir et bloquer la machine économique.

Comme si cela ne suffisait pas comme urgence, la grande vadrouille du premier ministre a pris son envol sous les habits d’un Sankara révolutionnaire 2.0 pour se promener dans les airs de la sous région et accuser les sénégalais d’être des xénophobes.

Celui qui a semé la haine dans le cœur des jeunes sénégalais contre les français au point de faire attaquer les supermarchés et stations de services qui emploient les sénégalais, se présente désormais comme un enfant de chœur.

Il peut faire détester les français mais se donne le droit de faire des leçons d’humanisme.

Son racisme violent, alimenté par son associé de Auchan Dégage, est pire que la xénophobie. Lorsqu’il s’y ajoute qu’on court chercher de l’aide chez ceux-là qu’on déteste et fait haîr, cela ressemble à un exercice de dissonance émotive. La France qu’on aime et qu’on déteste, qu’on voudrait faire détester encore avec des fouilles sur le champ de Thiaroye 44 pour avoir matière à accuser.

Faut-il excaver les morts de Thiaroye 44 pour savoir que l’histoire entre le Sénégal et la France est aussi une histoire de violences coloniales. Quel sénégalais éveillé voudra croire que cela est fait pour la mémoire collective et non juste par pure instrumentalisation de la tragédie des tirailleurs pour culpabiliser et faire chanter les francais afin de quémander ensuite quelque aide à un gouvernement incapable de tracer un chemin clair à suivre par les sénégalais qui espéraient une nouvelle route de développement. On ne fait rien de grand par la haine et la violence entretenue.

La preuve est l’incapacité à dépasser et passer outre le discours violent de l’opposition qui n’est plus d’actualité, mais qui continue d’habiter le projet.

Ce projet est devenu un pouvoir aux mains de nouveaux badolos garantis.

Les chercheurs sénégalais devraient passer plus de temps à étudier les badolos pour détecter leur profil avant que le pouvoir ne leur soit servi. Cela nous éviterait bien des surprises. C’est une vérité inconvenante : il y a des badolos, fils de badolos, toujours badolos. Ceux-là pour quelque occasion donnée, ne changeront jamais et le montreront, parce que toujours immodérés, excessifs, profiteurs, sans gêne, uniquement guidés par leurs désirs égoistes, incapables de se souvenir d’hier et du chemin parcouru. Ils ne relèvent pas de l’imaginaire.

Ils sont une réalité sociologique majeure, présente dans les arcanes du pouvoir et de l’administration. Lorsqu’ils dirigent, c’est la catastrophe.

Les badolos, dit-on, ne connaissent pas la mesure. Ils abuseront, abuseront et abuseront toujours de leurs privilèges, parce qu’ils sont ainsi faits : ils ne peuvent échapper à leur nature. Sitôt venus, leurs baluchons encore noués, les patriotes entendent rester 50 ans, alors que les sénégalais se demandent s’ils ne se sont pas trompés sur les personnages.

Oui, ce sont des personnages qui leur ont été présentés, des acteurs de théâtre politique qui ont joué à merveille tantôt les victimes, tantôt les sachants, tantôt les intègres, panafricains et patriotes sincères, réformateurs annoncés qui finissent pas être les pires conservateurs de la république, adeptes du statut quo et de l’instrumentalisation judiciaire.

La vie est parfois dure à prodiguer des leçons par le vécu collectif, direct, forcé, afin que tous soient éveillés et voient par leurs yeux ce qui ne pouvait être crû que de cette manière. Au moins, ils serviront à cela, les badolos, à engranger des leçons de vie avant le vrai changement. Quand aurons-nous ce changement ? Est-il possible d’imaginer que le règne de Badolos fera 4 ans ? C’est une sérieuse question à se poser. En attendant, le spectacle fait peine à voir.

Le Sénégal mérite mieux.

Amadou Gueye, President de l’Unis.