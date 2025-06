Pr Kitane : « Sonko est un Pm, alors Macky Sall est un… »

Dans un monde où Ousmane Sonko est PM d’un État, Macky Sall peut être un Président intergalactique.

Franchement, c’est quoi cette vindicte artificielle ? Vous n’avez donc pas honte ? Après tout ce qui s’est passé dans un pays, ce régime devrait gouverner dans la sobriété et la retenue : Kersa devrait être la devise de ce gouvernement.

Que de telles personnes se permettent de parader et de narguer les Sénégalais est le vrai scandale, pas une éventuelle candidature de Macky Sall au poste de SG de l’ONU. Et heureusement qu’il n’y a aucun texte de l’ONU qui assujettit la nomination d’un citoyen à ce poste au soutien de son pays d’origine. Mackt Sall est déjà dans le système des Nations unies,

Que cache d’ailleurs cette vendetta diplomatique qu’on veut nous imposer ? Le postulat que je ferais est que ces gens redoutent un isolement moral si Macky Sall accède à ce poste. Toute cette virulence est une stratégie d’auto-théodicée ou d’auto-confirmation par la diabolisation de l’adversaire. Ces gens ont besoin de convaincre le monde entier que Macky est l’apôtre de Satan : ils espèrent ainsi s’offrir une virginité morale et une légitimité internationale.

Que vaut la vindicte des membres d’une engeance dont toute l’odyssée est maculée de sang et de discours haineux ? Les vidéos et déclarations sont là. Le seul problème c’est que la justice n’est jamais allée au fond des choses dans cette affaire à cause de la loi portant amnistie.

Il se pourrait d’ailleurs que la percée diplomatique de Macky sur la scène internationale nous donne la clef pour décrypter l’énigme de cette loi de clémence. L’on se rappelle qu’en fin 2022 Macky avait confié la gestion de son image à un cabinet de lobbying américain (Mercury Public Affairs). À l’époque cela avait fait couler beaucoup d’encre parce qu’un grand journaliste avait inoculé dans la tête des jeunes journalistes et des apôtres de Sonko que c’était pour un troisième mandat.

Je lui avais rétorqué qu’il faisait fausse route car, c’était davantage pour une carrière diplomatique que pour des questions de politique intérieure. Il m’a bloqué depuis me taxant même d’être un neutre ( il se reconnaîtra sûrement). Il est plus raisonnable de comprendre le vote de la loi portant amnistie dans ce sillage : Macky voulait préparer sa carrière politique internationale.

Et c’est notre ministre des affaires étrangères qui vient jurer que Macky sall n’a pas le profil. Cette dame ose nous parler de bilan dans le processus de sélection du secrétaire général de l’Onu. Bilan exclusif ?

Comment cette dame a fait pour être à son poste ? C’est quand même extraordinaire : cette ministre qui est sans doute la plus médiocre de l’histoire de notre diplomatie n’a vraiment pas de retenue. Elle parle comme si elle était dans le secret du conseil de sécurité. Pour un département dont les plus grandes prouesses sont des échecs (tous les candidats sénégalais à des postes internationaux ont mordu la poussière depuis qu’elle est aux affaires), la priorité devrait être la retenue.

Yacine Fall, où étiez-vous quand la communauté internationale choisissait Macky Sall en juillet dernier ? Aviez-vous cette information avant que l’intéressé ne la publie sur sa page Facebook ?

« Je suis honoré d’avoir été désigné aujourd’hui président du Centre mondial sur l’adaptation en marge de l’#UNGA79, en présence de 14 chefs d’État et de gouvernement ainsi que de 45 autres représentants. Je salue le travail de mon prédécesseur, l’ancien SG de l’ONU Ban Ki-moon, qui sera président honoraire du GCA à partir de janvier 2025.

Je suis heureux de travailler avec le dynamique Prof. Patrick V. Verkooijen et toute la communauté du Centre mondial pour l’adaptation au changement climatique afin de relever les défis liés au réchauffement climatique ».

J’aimerais savoir pourquoi ce régime croit que la communauté internationale est constituée d’États dirigés par des plaisantins ? C’est trop facile d’accuser Macky Sall de dictateur, de criminel. Dans tous les cas, il faudra prouver vos accusations, mais également avoir l’honnêteté de dire à la communauté internationale qui est l’auteur de ces discours et quel impact ont-ils eu sur la vie des victimes :

« 1) Le 7 février 2021 : « Je lance un appel aux jeunes.

Le temps n’est plus à la parole et aux commentaires sur les réseaux sociaux. C’est le temps du combat au prix de vos vies (jamono joxé sa bakan la) ».

2) Le 11 mai 2021 (devant le Khalife général des mourides) : « Sur les 13 jeunes décédés lors des manifestations de mars, les 10 sont vos disciples »

3) Le 2 juillet 2021 : « Je demande aux forces de défense et de sécurité de vérifier leurs munitions. Les munitions qu’on leur donne qui normalement ne doivent pas tuer sont complétées par des balles réelles identiques aux autres sans qu’ils n’en soient informés ».

4) Le 22 janvier 2023 : « J’ai déjà rédigé mon testament. Cela ne veut pas dire que je m’offre pieds et poings liés à Macky Sall mais que Macky Sall prendra ma vie ou je prendrai la sienne ».

5) Le 15 février 2023 : « N’écoutez pas ceux qui vous disent que mourir pour notre cause n’en vaut pas la peine (…) Quand on est dans un combat, on doit être prêt. Pour notre part, nous sommes prêts, nous avons perdu beaucoup de choses et c’est ce que les jeunes ont vu en nous jusqu’à nous suivre. C’est pourquoi les jeunes disent « si quelqu’un meurt, sa mère fera d’autres enfants ».

6) Le 19 février 2023 : « Le jour où il touchera un des leaders de l’opposition qui sont là, le peuple va le sortir du Palais et va le traîner dehors comme Samuel Doe (ancien président du Libéria), comme tous les dictateurs. »

7) Le 7 mai 2023 : « J’ai pris la décision, toujours dans le cadre de ma campagne de désobéissance civique, de ne plus collaborer avec la justice (…) Je ne me présenterai plus devant cette justice pour répondre à quoi que ce soit ».

» ?

Alassane K KITANE