Voyage du Premier ministre en jet privé…C’est quoi le problème ?

Nommé par son Excellence Monsieur le Président de la République dans son pouvoir discrétionnaire, en tant que chef du gouvernement et bénéficiant totalement de sa confiance, Le premier Ministre Monsieur Ousmane SONKO, leader du parti PASTEF mais devenu Premier Ministre de la République du Sénégal par la volonté du chef de l’État exerce légalement les compétences qui lui sont dévolues par la Constitution.

Il lui arrive de bénéficier de certains délégations de pouvoir de la part du Président de la République qui détient la compétence exclusive de certaines prérogatives constitutionnelles parmis lesquelles la diplomatie et les relations internationales (……)

C’est exactement dans ce rôle clairement défini par notre charte fondamentale quibest clair et sans équivoque que le Premier Ministre effectue certaines missions au niveau africain et international au service exclusif de la République et pour le bien-être des sénégalais.

L’autorité de l’État qu’il incarne doublé d’une haute autorité administrative jouissant selon le droit administratif de ce qu’on appelle: « une prérogative exorbitante de droit commun ».

Cela signifie qu’ au moment où nous vaquons pour la satisfaction de nos besoins privés et crypto-personnels, le Premier Ministre Ousmane SONKO se sacrifie pour les besoins vitaux et les succès des sénégalais, c’est à dire plus précisément qu’il a une mission d’intérêt national, d’intérêt général, d’utilité publique.

C’est ce qui justifie que les citoyens ordinaires sont obligés de lui céder le passage sur les routes et les autoroutes pour lui éviter de perdre du temps et d’être en retard par la faute des embouteillages lorsqu’il exerce sa mission régalienne.

C’est la même raison qui justifie le voyage non en avions de ligne avec toutes les conséquences incontrôlables que l’on connaît de ces vols commerciaux, mais en jets privés ou parfois avec l’avion présidentiel.

Ce n’est pas pour un besoin de confort mais pour un souci d’utilité et d’efficacité.

Que donc, il n’y a pas de chat à fouetter et de chercher la petite bête.

Nous allons conclure par féliciter ce dernier et l’encourager pour lui dire que la tâche n’est pas facile mais que seule la République En vaut la chandelle. Le meilleur reste à venir.

Me Diaraf SOW

Président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene

Membre des partis non-alignés