Présidentielle 2024 : 11 candidats n’ont pas versé de caution

Parmi les 93 candidat déclarés au niveau du Conseil constitutionnel, onze (11) n’ont pas versé la caution dont le montant s’élève, cette année, à 30 millions de francs Cfa. Une révélation faite par Source A, dans son édition de ce mardi 2 janvier.

Ainsi, seuls 82 candidats ont pu s’acquitter de cette formalité sur les 93 candidats déclarés à la présidentielle du 25 février 2024. Or, l’article L. 121 stipule que la déclaration de candidature doit être accompagnée de neuf pièces justificatives dont une attestation signée par le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Son absence est un motif de rejet du dossier de candidature.

La source, reprise par Seneweb, précise que les candidats Ousmane Sonko et Me Moussa Diop font partie des candidats qui n’ont pas obtenu cette attestation. Faute d’une attestation, le mandataire du maire de Ziguinchor, Ayib Daffé a informé avoir « déposé la quittance délivrée par la CDC après le versement de la caution et le relevé du compte bancaire. »

« La CDC a refusé de nous délivrer l’attestation malgré les vas-et-vient de l’huissier. Cheikh Issa Sall a refusé de recevoir l’huissier envoyé pour retirer l’attestation et c’est pour cette raison que nous avons déposé un relevé du compte bancaire, pour montrer que l’argent est bien disponible », a expliqué le député de Yewwi Askan Wi (Yaw).

Pour Me Moussa Diop, dans les liens de la détention, Source A avance que sa lettre de procuration n’a pas été signée à temps par le juge d’instruction. Placé sous mandat de dépôt depuis le 15 décembre dernier, le candidat à la présidentielle de février 2024 (coalition And Gor Yi Jotna) est poursuivi pour offense au chef de l’État, actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, contrefaçon de sceau de l’État et usages de faux.

Il lui est reproché sa déclaration, tenue lors d’une conférence de presse, selon laquelle le Président Macky Sall et l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye, notamment, sont trempés dans l’octroi, dans des conditions nébuleuses, d’un permis d’exploitation d’une mine de diamants qui serait située dans le Nord du Sénégal.