Présidentielle 2024 : Guirassy et son mouvement investissent Sonko

Chers militants et sympathisants, chers compatriotes d’ici et de la diaspora, Recevez nos sincères remerciements pour les efforts et votre soutien indéfectible dans les moments cruciaux de notre combat politique.

Fidèles à nos principes d’équité, de justice pour tous et de solidarité, notre parti S.E.T a toujours

eu le souci de participer á la consolidation de la démocratie et du renforcement de l’unité nationale en vue d’un Sénégal meilleur. Ainsi, le parti S.ET a toujours privilégié l’intérêt du peuple au détriment de l’intérêt stricto sensu du parti lorsque les circonstances l’exigeaient.

Et pour preuve, on se souviendra surement des rôles de premier plan que le parti a eu à jouer dans certaines co-initiatives qui ont marqué de leur empreinte l’état de notre démocratie : la coalition YEWI ASKAN WI, la plateforme M2D, la plateforme F24, la plateforme FITE, la plateforme Lacos et très prochainement la coalition SONKO 2024.

Sous ce rapport, fort de la légalité et de la légitimité que confèrent les récentes décisions de l’institution judiciaire, fort des convictions premières relatives aux valeurs et à l’espoir que Mr Ousmane SONKO incarne, fort de la vision commune que nous avons du projet politique de transformation de notre pays, nous n’avons dès lors d’autre choix que d’appuyer la candidature d’Ousmane SONKO à travers la coalition SONKO 2024 car cette candidature relève avant tout d’une demande du peuple Sénégalais.

A cet effet, le parti S.E.T à travers son bureau politique a donc décidé d’investir officiellement Ousmane SONKO candidat à l’élection présidentielle de 2024.

Chers compatriotes, Au-delà de l’investiture, il s’agira pour nous de célébrer la victoire de la justice et de la vérité. Il s’agira de magnifier un symbole : celui du courage et du don de soi.

Le Bureau Politique du S.E.T (Sénégal En Tête)