Présidentielle 2024 : Thierno Alassane Sall lance un appel aux sénégalais de la diaspora

Depuis Lyon, Thierno Alassane Sall invite les sénégalais de la diaspora à bien visiter son programme et à porter leur choix sur sa candidature pour les élections présidentielles de 2024.

Choisir un président de la république, est un moment extrêmement important selon le leader de LA RÉPUBLIQUE DES VALEURS qui honorait de sa présence un meeting politique à Lyon, ce samedi dernier devant une forte mobilisation de ses compatriotes et d’autres nationalités africaines invitées à l’occasion par les responsables RV/ France.

Des moments d’échanges fructueux qui renforcent le cahier de doléances du candidat TAS2024.

Interpellé sur les crises sociale économique, les tensions politiques au Sénégal et dans le Sahel voisin, Thierno Alassane Sall a pointé du doigt en premier, la faillite des dirigeants africains en général dans leur gestion des affaires publiques ensuite la dégradation des mœurs et la promotion des anti-valeurs que sont la corruption, les détournements de deniers publics, le mensonge etc..

Son esprit panafricaniste est de plus en plus reconnu et salué dans le continent depuis sa position jugée ‘‘juste’’ et ‘‘de principe’’ par beaucoup de tribunes africaines devant la volonté de la CEDEAO d’intervenir militairement au Niger.

Pour mémoire, le leader de RV s’est opposé farouchement à ce projet de chefs d’État de la communauté.

Et sur la question de la crise sociale et la perte de nos valeurs africaines, TAS explique que nous en sommes arrivés à un stade où ‹‹ il n’y a plus de maîtres, plus d’éducateurs dans nos pays, pour nous redonner ces valeurs, ils (dirigeants) ont fait que tous ceux qui ont des valeurs semblent des loosers, des perdants ››. Une stratégie machiavélique, délibérément ourdie par une oligarchie qui cherche encore à éloigner les hommes de valeurs des véritables enjeux.

Le député de la coalition AAR SÉNÉGAL entend poursuivre sa mission de contribuer au renforcement des valeurs et de mobiliser toutes les forces vives sénégalaises autour de sa candidature pour mener le pays vers des horizons meilleurs.