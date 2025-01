Primauté du Pastef sur l’État : «On nous ramène 60 ans en arrière» (Élimane Haby Kane)

Le Pastef a vécu, ces derniers jours, sa première crise de parti au pouvoir. Miné par des divergences autour notamment de la nomination au CNRA de la sociologue Dr Aoua Bocar Ly Tall, le premier ministre et leader du parti, Ousmane Sonko a dû faire une sortie publique pour remettre de l’ordre dans les rangs.

Des pratiques qui nous replongent dans les incongruités du parti-État, selon Élimane Haby Kane. Une réalité que le Sénégal a vécu sous Senghor où les délibérations du parti régentent l’action de l’État.

Invité de l’émission dominicale de Sud Fm « Objection » et repris par Seneweb, le président du Think Tank Legs Africa déplore cette situation. « Nous sommes à un moment assez spécial de la vie de notre pays, estime-t-il. Cela est lié aux éléments contingents qui ont favorisé le changement de régime, le processus par lequel tout ceci s’est fait et les dynamiques qui l’ont porté. Il y a une sorte de prolongation de cela pour continuer à accompagner ce mouvement ».

A en croire M. Kane, il n’y a pas cette « distanciation » qui devrait, selon lui, être « l’élément de rupture » par rapport à une posture partisane et à une nouvelle posture républicaine cette fois-ci pour gouverner l’État dans l’intérêt de tous. C’est-à-dire, poursuit-il dans son argumentaire, « un État où il y a l’équité, des lois et des institutions impersonnelles, où tout le monde est considéré au même pied en tant que sénégalais ».

« Nous tentons d’évoluer par le changement mais quand on analyse les faits, c’est comme si on retournait 60 ans en arrière », confie-t-il. Le psycho-sociologue s’explique : « Ce sont des pratiques qu’on pouvait accepter dans les balbutiements de notre indépendance, dans la construction d’un État indépendant où il y avait le parti-État. Vous vous rappelez bien qu’entre Senghor et Mamadou Dia le fond du problème c’était la primauté du parti sur l’État. Donc c’est comme si on nous ramène 60 ans en arrière. Ce qui n’est pas acceptable ».

Le président du Think Tank Legs Africa pense qu’il y a « un malentendu » que le Pastef doit « définitivement régler » pour gouverner dans l’intérêt de tous les Sénégalais sans exclusion.