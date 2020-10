Prochain gouvernement de Macky : Gallo Ba et Cheikh Abdou Lahad Gaindé Fatma en pôle position

Le département de Mbacké espère enfin voir un de ses cadres figurer dans un gouvernement du président Macky Sall avec un poste ministériel de souveraineté. Cependant, deux personnalités politiques sont probablement aptes à occuper les fonctions de Ministre. Il s’agit du DG de la Sogip sa, Gallo Ba et du Ministre Conseiller Cheikh Abdou Lahad Gaindé Fatma.

Pour ce qui est du premier nommé, son engagement inlassable et sa présence constante sur le terrain politique ont fini de rassurer les plus septiques. Pour le second, son leadership politique et son charisme concourent à le propulser dans un gouvernement.

Les deux ont aussi en commun un Curriculum vitæ assez fourni pour siéger valablement dans un gouvernement.

L’entrée dans l’équipe gouvernementale de ces deux personnalités participerai à consolider les acquis de la coalition présidentielle dans le département de Mbacké.

Ainsi après avoir été zappé dans les gouvernements précédents, le président Macky Sall a ainsi l’occasion de corriger les erreurs du passé en octroyant des sièges ministériels à un cadre de Mbacké.

Les prochaines heures vont nous édifier.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn